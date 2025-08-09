El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bolos

Casar y Riotuerto se juegan el descenso en la última jornada

Rubén Rodríguez, que disputa su último partido liguero, recibirá un homenaje durante el encuentro entre Camargo y Andros

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Se acabó. Lo que en marzo eran ideas e intenciones llega a su fin varios meses después con alegrías, decepciones, objetivos cumplidos y varias peñas todavía con cosas en juego. El drama, claro está, lo viven Casar y Riotuerto, que se juegan la última plaza de descenso con la ventaja para los primeros, que dependen de sí mismos para mantener la categoría. También resta por decidir las dos últimas plazas para la Copa Federación, a las que opositan Borbolla, Comillas y J. Cuesta. Será una jornada en la que todos los partidos se iniciarán a las 19.00 horas y en la que el momento más emotivo se vivirá en Maliaño, donde Rubén Rodríguez recibirá un homenaje en el último partido liguero de su carrera.

Será en Cerrazo y Villanueva de Villaescusa donde unos celebren y otros lamenten su mala temporada. Casar visita a J. Cuesta con las ideas claras. Si gana será equipo un año más de División de Honor, mientras que si empata o pierde dependerá de lo que haga Riotuerto ante Marcos Maza. Dos partidos de alto voltaje en los que los de Reocín se juegan la Copa y los capitaneados por Víctor Cagigas el honor de despedirse de la máxima categoría con triunfo. Una tarde de teléfonos móviles.

