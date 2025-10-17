El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Foto de familia de una de la súltimas ediciones. Sane
Bolos

El Día de los Bolos, en Hoz de Anero

La cita, que cierra de forma simbólica el año, tendrá lugar mañana y reunirá, como es habitual, a las cuatro modalidades cántabras

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Superadas las competiciones oficiales del curso bolístico 2025, la temporada llega a su fin con la celebración del Día de los Bolos, una fiesta en ... la que entran elige las cuatro modalidades que se juegan en Cantabria en la que se congregan jugadores de los cuatro puntos cardinales de la autonomía. La cita será mañana en la bolera del complejo deportivo de Hoz de Anero donde ya existen tres de las cuatro instalaciones necesarias para la práctica de las modalidades y donde la peña Las Cárcobas está instalando la bolera de pasabolo tablón.

