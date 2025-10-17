El Día de los Bolos, en Hoz de Anero

Superadas las competiciones oficiales del curso bolístico 2025, la temporada llega a su fin con la celebración del Día de los Bolos, una fiesta en ... la que entran elige las cuatro modalidades que se juegan en Cantabria en la que se congregan jugadores de los cuatro puntos cardinales de la autonomía. La cita será mañana en la bolera del complejo deportivo de Hoz de Anero donde ya existen tres de las cuatro instalaciones necesarias para la práctica de las modalidades y donde la peña Las Cárcobas está instalando la bolera de pasabolo tablón.

La acción comenzará a las 10.30 horas con un curso Express de juego de bolo palma, bolo pasiego, pasabolo losa y pasabolo tablón para niños, una oportunidad que los practicantes de categorías inferiores se acerquen a juegos que no son el suyo. Los más jóvenes podrán poner en práctica lo aprendido durante el tramo final de la mañana y durante el mediodía, en el que a partir de las 14.00 horas habrá una comida popular para todos los asistentes a base de paella.

El grueso de la competición llegará en horario vespertino a partir de las 5 horas el grueso de la competición llegará en horario vespertino a partir de las 17.00 horas con exhibiciones de todas las modalidades y con una competición oficial el Torneo de Maestros de pasabolo losa. Finalmente la jornada se cerrará con otro de los actos centrales la entrega de trofeos a los campeones de todas las ligas autonómicas.