Sin dietas, no habrá Campeonato Regional

Víctor González, actual campeón regional y uno de los clasificados para este año que no jugará si no hay dietas.

El Campeonato Regional de Primera Categoría Individual de 2025 corre serio peligro. Los jugadores clasificados se han plantado y exigen que haya dietas para disputar el torneo. Doce de los bolistas se reunieron este lnes con Julián Vélez, presidente de la Federación Cántabra, por espacio de algo más de una hora y cuarto, pero las partes no llegaron a un acuerdo y uno de los títulos más importantes del curso, previsto para los días 18 y 19 de julio en la bolera de Cueto, podría no celebrarse. La opción que se maneja es hablar con la peña organizadora, Bansander, para que ella asuma el importe de esas dietas, aunque la entidad no parece dispuesta a aportar ese dinero.

El inicio de los hechos se retrotrae a la asamblea celebrada el 12 de noviembre de 2023, en la que, bajo el mandato de Norberto Ortiz, se aprobó implementar una dieta idéntica en todos los Regionales de todas las categorías y modalidades. Hasta ese momento en Primera Categoría la ayuda era de 75 euros a cada bolista de los dieciséis clasificados y 90 más a los ocho primeros. Tras la reunión pasó a ser igual que en el resto de Provinciales, 25 euros. Sin embargo, la mala situación económica de la Federación a finales del año pasado llevó a la asamblea, ya presidida por Julián Vélez, a retirar en marzo cualquier tipo de asignación económica a los participantes en los campeonatos de Cantabria

Fue durante el Campeonato Regional de parejas, disputado en Orejo el viernes y sábado pasados, cuando los jugadores de Primera pusieron en común su desacuerdo al respecto para, tras comentárselo a Calixto García, directivo federativo allí presente, solicitar una reunión con Julián Vélez, una cita que tuvo lugar ayer en la que las posturas previas eran claras: la Federación, con el presupuesto ya aprobado, no podía modificar nada de cara a 2025 y los jugadores se negaban a jugar si no había dietas para los dieciséis.

Sentados a la mesa de negociación, las posturas se mantuvieron. Vélez expuso la situación federativa, económica y legal (mandato de asamblea) y escaso margen de tiempo con el torneo y los doce jugadores su postura unívoca: sin dietas no hay Regional. Los bolistas consideran que el Provincial es una de las competiciones oficiales del curso y que como protagonistas de la misma merecen una recompensa para paliar, al menos los gastos que conlleva,

Las negociaciones no están cerradas, puesto que se han emplazado a una conversación con la peña organizadora, Bansander, para ver si ella asume la parte correspondiente a los participantes. Estos apuntan a que como anfitriona del torneo recibe un importe económico que, en parte, puede ser destinado a los bolistas. La postura del club, sin embargo, es clara y apunta a que no va a hacer algo que no se ha hecho nunca y que el Regional conlleva unos gastos que asume, tales como cartelería, presentación o gastos durante la competición. En palabras de la directiva bancaria, «nosotros no vamos a ser paganos de la mala gestión de otros para afrontar un pago que nunca ha sido competencia de una organización». La situación parece complicada.