Fallece Miguel Pérez, presidente de la peña Quijano

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

En un 2025 aciago, los bolos se encontraron ayer con otro mazazo en forma de fallecimiento. El de Miguel Pérez, presidente y alma mater de ... los bolos en Quijano, que falleció a los 85 años después de pelear con la enfermedad que padecía desde hace algunos meses. Una pérdida sensible para una peña y una familia bolística que tiene en Miguel Hernando y Toño Sordo, sus nietos, el último exponente.

