Fallece Miguel Pérez, presidente de la peña Quijano

En un 2025 aciago, los bolos se encontraron ayer con otro mazazo en forma de fallecimiento. El de Miguel Pérez, presidente y alma mater de ... los bolos en Quijano, que falleció a los 85 años después de pelear con la enfermedad que padecía desde hace algunos meses. Una pérdida sensible para una peña y una familia bolística que tiene en Miguel Hernando y Toño Sordo, sus nietos, el último exponente.

Con toda una vida dedicada a los bolos, Pérez hizo de El Molino un santuario bolístico, donde el juego iba más allá y todo tenía un cariz de tradición familiar y regional. Presidente de la entidad desde 2011, antes había sido el corazón de una peña que llegó a competir en la máxima categoría con jugadores tan importantes como Emilio Antonio Rodríguez o Lolo Lavid a comienzos del siglo XXI.

Siempre atento y cuidadoso con los detalles, Miguel ha continuado al pie del cañón mientras las fuerzas le han respetado, tanto con sus peñas de Primera y veteranos como con la carrera bolística de sus nietos, a los que seguía en cada bolera.