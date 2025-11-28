Fallece Miguel Pérez, presidente de la peña Quijano
Santander
Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00
En un 2025 aciago, los bolos se encontraron ayer con otro mazazo en forma de fallecimiento. El de Miguel Pérez, presidente y alma mater de ... los bolos en Quijano, que falleció a los 85 años después de pelear con la enfermedad que padecía desde hace algunos meses. Una pérdida sensible para una peña y una familia bolística que tiene en Miguel Hernando y Toño Sordo, sus nietos, el último exponente.
Con toda una vida dedicada a los bolos, Pérez hizo de El Molino un santuario bolístico, donde el juego iba más allá y todo tenía un cariz de tradición familiar y regional. Presidente de la entidad desde 2011, antes había sido el corazón de una peña que llegó a competir en la máxima categoría con jugadores tan importantes como Emilio Antonio Rodríguez o Lolo Lavid a comienzos del siglo XXI.
Siempre atento y cuidadoso con los detalles, Miguel ha continuado al pie del cañón mientras las fuerzas le han respetado, tanto con sus peñas de Primera y veteranos como con la carrera bolística de sus nietos, a los que seguía en cada bolera.
