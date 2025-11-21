El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Bolos

El fin a de tres años de conflicto

División de Honor. La aprobación de que en 2026 habrá dos descensos y una promoción a Primera dejan a Riotuerto como la única peña en perder la categoría tras ser duodécima

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Tres años después de la aprobación en la asamblea de la reestructuración de las Ligas Regionales, y por ende de la cantidad de ascensos y ... descensos entre Primera y División de Honor, la polémica entre Federación Cántabra y Apebol ha llegado a su fin. Al menos, de momento. Riotuerto va a ser la única peña de la era División de Honor, creada en 2008, que descienda tras finalizar duodécimo en la tabla, es decir, el único tercero por la cola que pierda la categoría, más allá del año postpandemia, el 2021, en el que descendieron cuatro partidas. La aprobación el pasado domingo en la asamblea federativa de la propuesta de Apebol para que vuelvan a ser dos los conjuntos que bajen y otro el que promocione resuelve un conflicto que ha hecho tambalearse las estructuras bolísticas al suponer un choque de trenes en el que ambas partes consideraban invadidas sus competencias.

