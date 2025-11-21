El fin a de tres años de conflicto

Tres años después de la aprobación en la asamblea de la reestructuración de las Ligas Regionales, y por ende de la cantidad de ascensos y ... descensos entre Primera y División de Honor, la polémica entre Federación Cántabra y Apebol ha llegado a su fin. Al menos, de momento. Riotuerto va a ser la única peña de la era División de Honor, creada en 2008, que descienda tras finalizar duodécimo en la tabla, es decir, el único tercero por la cola que pierda la categoría, más allá del año postpandemia, el 2021, en el que descendieron cuatro partidas. La aprobación el pasado domingo en la asamblea federativa de la propuesta de Apebol para que vuelvan a ser dos los conjuntos que bajen y otro el que promocione resuelve un conflicto que ha hecho tambalearse las estructuras bolísticas al suponer un choque de trenes en el que ambas partes consideraban invadidas sus competencias.

Desde la Federación Cántabra ya han lanzado la convocatoria para la inscripción en la División de Honor 2026, una cita que no contará con los tres descendidos, Marcos Maza, La Rasilla y Riotuerto, y que añade a los tres aterrizados de Primera categoría, es decir, Gajano, Pontejos y Bansander. Las entidades tienen hasta el 30 de noviembre para formalizar su presencia en una competición que recupera las promociones para la máxima categoría, una medida tomada como solución para acabar con un conflicto generado desde finales de la temporada 2022.

Los puntos claves Promoción. Durante al menos tres años el duodécimo de División de Honor defenderá la categoría en la promoción.

Contexto. El conflicto se remonta a la reestructuración de las Liga Regionales aprobada en octubre de 2022.

Guerra. Desde entonces, la asamblea federativa y la Apebol han vivido un conflicto con posturas encontradas.

Damnificado. Riotuerto se convierte en la única peña en descender tras acabar en la duodécima plaza liguera.

Asamblea. La paz está más cercana con la aprobación de la promoción el pasado domingo.

Fue en el mes de octubre cuando la asamblea de Cántabra aprobó una reestructuración que, a partir de 2025, mandaba a Primera a tres partidas. La Apebol no aceptó la imposición de buen grado, aunque sus rebrincos sólo han servido para aceptar los tres descensos en 2025 y negociar, de cara al convenio con la entidad que ahora preside Julián Vélez, que sean dos las descendidas y una la que promocione. Por medio ha habido debate, posturas enfrentadas, una votación perdida por la Apebol el pasado mes de marzo para que en 2026 hubiera quince peñas en la máxima categoría y la sensación de que Vélez ha conseguido, acabado su primer año de mandato, encauzar a una asamblea que aprobó la media por un margen más escaso, quizá del deseado y esperado por el presidente.

Con todo, y la firma del convenio entre las partes, parece traer la paz necesaria dentro de un mundo bolístico que tiene otras preocupaciones y que afronta una Apebol 2026 en la que Andros defenderá el título, Peñacastillo y Camargo repetirán aspiraciones con un solo cambio en sus plantillas (a priori del quinto hombre) y la carrera por abajo arrancará pronto para evitar tanto el descenso como verse las caras con el ganador del duelo de play off en Primera, entre los dos segundos clasificados en los respectivos grupos.

El gran damnificado de la falta de avance por parte de la Apebol en la resolución del conflicto ha sido Riotuerto, que pasará a la historia como el único equipo en perder la categoría tras ser duodécimo. Lo hizo tras una segunda vuelta para olvidar en la que no se mereció más y en un entorno en el que, hasta mediados de agosto, todavía no se había pronunciado la asociación en conjunto. Al final, a los cañoneros no les quedará otra que recuperar la categoría sobre la arena. Eso sí, con la opción de lanzar desde los 19 metros.