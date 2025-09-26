Jesús Salmón se impone en el San Mateo

Borja Cavia Santander Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Jesús Salmón es eterno. Con gran poder o no, con gran preparación, por supuesto, y con una capacidad mental sólo a la altura de su capacidad birladora, el de Andros sumó ayer un nuevo trofeo a su palmarés al imponerse en el Torneo de San Mateo de Reinosa tras superar en la final a corro libre a Lolo Lavid. Sin hacer caso al sabio refranero español, esta vez a la segunda fue la vencida y pudo haber bolos en la bolera de Las Fuentes de Reinosa. Una competición sin duda diferente a la prevista el pasado día 21 pero una competición al fin y al cabo.

La cita también servía para calibrar la duración de los concursos, ya que en este caso al reanudarse tras haber realizado la tirada de cuartos de final seis jugadores el tiempo invertido en bolos fue mucho menor. Un largo debate que requiere de un tiempo que nadie parece querer tomarse. En el momento del aplazamiento los líderes eran Adrián Díaz y Jesús salmón con 132 bolos seguidos de cerca por Lolo Lavid con 128. Por detrás, Pedro Gutiérrez con 126 y Miguel Hernando e Iván Gómez con 125. Sin grandes registros, pero en positivo, que a estas alturas del año ya es importante. Quedaban por realizar su tirada los dos grandes dominadores de la temporada Victor González y Carlos García que aspiraban a pelear por un nuevo concurso este curso. Sin embargo ni el de Peñacastillo ni el zurdo pudieron mantener el nivel que han mostrado a lo largo de estos meses y se quedaron fuera de las semifinales al ser los dos peores de la primera ronda con 116 y 125 respectivamente.

Con la eliminación de los dos favoritos se abría un nuevo panorama, un torneo de San Mateo nuevo en el que Jesús salmón y Lola David se iban a citar en la final. No fueron unas semifinales con grandes registros por parte de los cuatro jugadores en liza, toda vez que los mejores fueron el camargués y el de Las Fraguas con 122 bolos. Pedro Gutiérrez, cuarto clasificado final, no pasó de los 107, mientras que Adrián Díaz se quedó a un sólo bolo de igualar a Lolo al derribar 117 palos, una cifra insuficiente que no le permite al de Riotuerto redondear una buena campaña a nivel individual.

La final ponía frente a frente a dos gallos, dos jugadores que querían redondear su 2025 con un título. Lolo venía de ganar, mientras que Salmón había triunfado en el Torneo de Campeones del Banco Santander. Con buen ambiente en la bolera arrancaba una final que se iba a dirimir a corro libre y en la que el de Andros no dio opción a su rival. Un contundente 3-0 que permitió al camargués anotarse uno de los torneos más importantes de la temporada, hacer las delicias de los aficionados y seguir aumentando su leyenda.