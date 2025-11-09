Julián Vélez: «Confío en que se apruebe la propuesta de Apebol»

El primer año de un mandato siempre suele ser de consolidación, aunque a Julián Vélez (La Revilla, 4 de febrero de 1958) los primeros doce ... meses le han supuesto varios conflictos que ahora parecen resueltos o en proceso de resolución.

-Está a punto de cumplirse su primer año como presidente de la Federación Cántabra de Bolos. ¿Qué balance hace de estos meses?

-Ha sido de conocer un poco todo, conocer a las personas y el entramado que supone la Federación. La de 2026 tiene que ser ya una temporada en la que avancemos en un proyecto que, por cómo fue mi candidatura, estaba muy poco trabajado, pero ahora ya no es esa situación. Como principales puntos positivos destacaría la extraordinaria acogida institucional, tanto por arriba en el Gobierno regional como con los ayuntamientos, y el haber comprobado que allí donde hay una competición hay un grupo de personas trabajando de manera altruista para que haya bolos, especialmente en esas tres modalidades que siempre hemos considerado maravillosas y en las que puede ser el momento de dar un paso adelante.

-Cuando llegó se encontró dos problemas fundamentales, uno el económico y otro el conflicto con Apebol. ¿Cuál es la situación de ambos?

-Además estaba el de la caída de actividad, había ocho peñas menos que el año anterior. La parte económica, con los ojos puestos en que se aprueben los presupuestos regionales, estaría encauzada. El año pasado nosotros llegamos tarde a hacer una propuesta económica de cara a los presupuestos regionales, ahora hemos llegado con tiempo y el embrión del proyecto Madera y Raíces, que comenzó en 2025, lo hemos trasladado a este año para empezar a cambiar la inercia de la caída de actividad en determinadas zonas. Y por lo que respecta al problema con la Apebol, en la asamblea del día 16 abordamos la propuesta con un toque distinto, dos descensos y una promoción, y esta vez, a diferencia de la vez anterior, he tenido tiempo de hablarlo con los asambleístas. Hay todo tipo de posturas, pero un sentir general de que es momento de superar el problema.

-Se va a aprobar la propuesta de Apebol entonces.

-Yo confío en que sí.

-¿Le ha costado mucho convencer al núcleo duro de la asamblea de aprobarlo, de arreglarlo?

-Bueno, no. En primer lugar la gente dice que es una asamblea continuista y si tú ves, persona por persona, las que repiten de la asamblea anterior, te das cuenta de que el número es muy bajo, que la mayoría de la gente que ha venido de nuevo ni conoce de oídas el conflicto con Apebol y no tiene demasiado interés en continuarlo. Cuando a esa gente lo que le estás ofreciendo es un proyecto completo y le estás pidiendo la confianza desde la presidencia en ese proyecto es más fácil, con el añadido de que el Gobierno regional nos ha dicho alto y claro 'a mí no me digáis a qué acuerdos llegáis, pero a mí decidme que camináis todos juntos'.

-¿El momento más tenso de este año ha sido la casi no disputa del Campeonato Regional?

-Sí, yo la postura de los jugadores la entiendo perfectamente, pero sí que me hubiese gustado que no estuviesen tan ajenos a la realidad. La propuesta fue aprobada en marzo, si a nosotros en el mes de abril o mayo se nos traslada esa propuesta, la situación económica empezaba a revertir y cabía la posibilidad de barajar una opción distinta y eso no fue posible. A diez días del Campeonato Regional el pulso yo creo que no fue nada adecuado porque no fue bueno para los bolos. No fue bueno para la federación, pero tampoco fue bueno para los jugadores.

-Ha hablado de Madera y Raíces, ¿en qué consiste ese proyecto?

-Nace con una idea de, sin tocar la competición, impulsar el área cultural y la parte menos competitiva que permitía tener bolos en cualquier rincón. Lo que pretende es recuperar las escuelas allí donde la actividad estaba bajo mínimos. Hemos presentado la escuela de Liébana y presentaremos la de Campoo, hay ya dos escuelas de bolo pasiego. El año que viene lo que pretende es tener escuelas en las cuatro modalidades en las zonas más despobladas, con menos posibilidades de poder tenerlas por capacidad económica o por el número de niños o de habitantes. Si estamos defendiendo el futuro de los bolos por la vía cultural, no nos olvidemos que las cuatro modalidades tienen una grandísima fuerza, cada una en su territorio y las cuatro son hermanos mayores para poder dar un paso adelante todos juntos.

-En la asamblea se hablará también de la categoría femenina. ¿Hacia dónde camina?

-Tiene un sitio de honor dentro de Madera y Raíces. Yo en las reuniones con las jugadoras les decía que tenían que levantar la vista y no quedarse en cuánto cobran o cuántos concursos se juegan. Lo que se va a plantear es que 2026 sea la antesala de que en 2027 haya dos categorías y diferencia en las condiciones de una categoría y de otra. En la competición en 2026 no se cambiará la raya, pero durante el año se harán ensayos y una clasificación que fraccione la categoría en dos para el curso siguiente.

-¿Algo que le ha sorprendido esta temporada?

-No sé si sorprendido, pero por el motivo que sea sí he notado a gente que tiene muchas cosas que aportar, muy centrada en su proyecto y poco preocupada por el sentir global de los bolos y eso hay que conseguirlo buscando la unidad. En ese sentido el presidente tiene la máxima responsabilidad.