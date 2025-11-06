El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La junta directiva de la Bolística de Torrelavega. Antonio 'Sane'
Bolos

La junta directiva de la Bolística oficializa su dimisión

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Como ya habían anunciado hace unas semanas, la directiva de la Bolística de Torrelavega dimitió ayer de todos sus cargos en la asamblea que la ... entidad del Besaya celebró en la bolera Carmelo Sierra. Ahora se abre un proceso electoral para el que ya se ha postulado una persona, José Luis Pérez, exdirector de competiciones de la Federación Cántabra de bolos, que ya habría mantenido conversaciones con el patrocinador de la entidad, la empresa Siec, aunque no con el Ayuntamiento de Torrelavega.

