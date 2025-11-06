La junta directiva de la Bolística oficializa su dimisión
Santander
Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00
Como ya habían anunciado hace unas semanas, la directiva de la Bolística de Torrelavega dimitió ayer de todos sus cargos en la asamblea que la ... entidad del Besaya celebró en la bolera Carmelo Sierra. Ahora se abre un proceso electoral para el que ya se ha postulado una persona, José Luis Pérez, exdirector de competiciones de la Federación Cántabra de bolos, que ya habría mantenido conversaciones con el patrocinador de la entidad, la empresa Siec, aunque no con el Ayuntamiento de Torrelavega.
La reunión constaba de ocho puntos del día, los habituales de cualquier asamblea general ordinaria, es decir, la aprobación del acta anterior, las cuentas anuales o la memoria de actividades, y el añadido de la dimisión de la directiva y la convocatoria de elecciones. La diferente manera de ver los bolos que tienen el equipo que capitanea Eduardo Ingelmo y el consistorio torrelaveguense ha sido el detonante principal de una marcha que llega después de un lustro de éxitos deportivos y del retorno de la masa social a la Carmelo Sierra. Ahora se abre un proceso electoral que arrancará el próximo lunes y que tiene un periodo de diez días de resolución.
En caso de que no se oficialice ninguna candidatura, la actual junta se establecería como junta gestora durante el periodo necesario para que otro grupo tome el relevo. Un tiempo de cambio en una peña histórica que afronta un momento decisivo de cara a su pervivencia durante los próximos años.
