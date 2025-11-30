Las notas del curso bolístico

Más allá de que se mueven en fecha diferentes, en poco se diferencian la evaluación escolar y la evaluación bolística. Y es que, aunque la ... teoría habla de evaluación continua, el curso se dirime en unos pocos exámenes, partidos decisivos y campeonato que deciden sobresalientes y suspensos. Evidentemente más protagonistas podrían compartir nota con los diez citados, pero nadie hace sombra a Marta Castillo, el diez del curso bolístico 2025.

La corraliega ha levantado Regional y nacional individual, mismos títulos en la versión parejas, Liga y dos Copas con su peña, Camargo, y la sensación de que a cinco vueltas, pese a que Iris Cagigas estuvo a punto de batirla en el título cántabro, tiene pocas aristas. La corraliega sabe tanto templar los nervios cómo dónde poner cada bola y ha sido, sin duda, la más destacada del 2025.

El escalón inferior es para Jesús Salmón. No es el que más triunfos acumula, ni mucho menos, pero a sus casi 51 años ha vuelto a triunfar en los campeonatos de parejas junto a Óscar González, en torneos del circuito como el San Mateo de Reinosa y, en una noche para recordar, en el Torneo del Millón tras superar al Junco por un bolo. Sin estar en la lista, Víctor González también podría apuntarse el sobresaliente tras arrasar en el circuito y ganar los dos campeonatos individuales, o Neco Gómez, triunfador en Segunda categoría. La única alternativa al de Peñacastillo en los torneos puntuables ha sido Carlos García, que se queda en el notable por su irregular regional. Y es que la exigencia es muy alta.

Liga y Copa de los pasabolos tienen denominador común, los triunfos de Las Cárcobas y Arnuero. Liga Nacional para los pejinos, campeones al KO en el desempate ante Ampuero, el 2025 ha sido otro año de éxito en el alto de Laredo. Situación similar.

Las notas del curso 2025 0 Fallecimientos Cada año los bolos son golpeados, pero 2025 amenaza con ser todavía peor. Miguel Pérez y César Roiz, los últimos.

1. Riotuerto La mayor decepción de la temporada, una partida construida para estar arriba que desciende tras una horrorosa segunda vuelta.

2. La Rasilla Un año para olvidar remontado al final con la continuidad de la peña, aunque no su primer equipo.Descenso y desaparición del asboluto un curso complicado.

3. Conflicto Federación-Apebol Salva el cero absoluto tras la última asamblea después de un año de reuniones sin resolución. Nunca debió llegar a este punto.

4. Nivel arbitral Nota dura, pero los bolos necesitan un impulso. Más allá de fallos puntuales, los árbitros tienen que implicarse más en los partidos.

5. Sobarzo El rey de las recuperaciones de junio, experto en salir del barro. Se esperaba más de ellos, pero al final lograron el objetivo de la permanencia.

6. Torrelavega Ha estropeado un año histórico al final con la salida de una directiva que había revitalizado la peña. Paulino Pinta es su nuevo presidente.

7. Andros Y por fin llegó la Liga a Las Fraguas. A caballo entre alivio y triunfo, la nota no es más elevada por no redondear en los torneos al KO.

8. las Cárcobas y Arnuero Rojo y rosa, tablón y losa. Los dos dominadores de las competiciones colectivas. Sólo han dejado escapar torneos individuales.

9. Jesús Salmón Eterno. Le gana en nota a Óscar, su compañero en los títulos de parejas, por esa inolvidable noche del Millón en la bolera de Maliaño.

10. Marta Castillo Indiscutible. Ha ganado todos los campeonatos en individual y pareja en un año para el recuerdo. La mejor de la temporada.

Dos peñas con diferentes resultados deportivos se quedan con el aprobado más raspado. La Bolística, que tras la mejor temporada de su historia pierde nota por la salida de la directiva que había cambiado la cara a la entidad (llega un histórico como Paulino Pinta), y Sobarzo, que cual ave fénix repitió su sino para lograr la permanencia cuando peor lo tenía. Algo similar le ocurrió a Casar de Periedo. El apartado de las peñas termina con los suspensos rotundos, el de La Rasilla, sólo paliado por la buena noticia de su continuidad como entidad, y Riotuerto, al que ni siquiera el éxito de sus jornadas contra la fibrosis libra del fracaso absoluto.

Jesús Salmón se ha llevado los campeonatos de parejas y el Torneo del Millón tras imponerse a Óscar González. Sane Construido para estar arriba, Riotuerto tiene la peor nota del año tras perder la categoría en un año para olvidar. Sane 1 /

El curso, por supuesto, también ha tenido su lado extradeportivo. No era novedad de este año, pero el conflicto entre la Federación y la Apebol no se ha resuelto hasta la última asamblea y por un margen estrecho. La paz parece encaminada, aunque será la firma del convenio la que ratifique las posturas.

El año tampoco ha sido bueno a nivel arbitral. Más allá de fallos de apreciación y errores puntuales, sobre todo la División de Honor y los grandes campeonatos exigen mayor implicación de los colegiados a la hora de hacer cumplir el reglamento.

Y, por último, lo inevitable, las pérdidas. El 2025 se ha cebado con un deporte con media de edad elevada que ha perdido, además, a figuras más jóvenes como Santi o Avelino, por nombrar sólo dos. En las última semana, el mismo día, han perecido también Miguel Pérez y César Roiz.