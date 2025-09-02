Para Víctor González (El Astillero, 8 de julio de 1994) no hubo quinto (consecutivo) malo. El jugador de Peñacastillo subió otro escalón dentro de ... su leyenda al ser el primer jugador de la historia en ganar cinco grandes campeonatos de forma consecutiva. Lo hizo en Maliaño y de manera rotunda sobre sus rivales.

–Sexto campeonato de España y quinto consecutivo. Otro récord más y ya van unos cuantos

–Pues sí; bueno yo no pienso en los récords, pienso en que es muy difícil ganar un campeonato de España y en este caso es el sexto. Estoy muy contento. Ojalá pueda seguir así luchando por muchos más.

–Aunque no piense en los récords, seguro que le pasaba por la cabeza que iba ser el primer jugador que ha ganado cinco títulos seguidos.

–Lo he hecho ahora que han dicho el dato; después de haberlo conseguido el viernes por la noche.Es cuando lo he mirado. Pero bueno, tampoco pienso en ello, la verdad. Pienso más en ganar campeonatos, en seguir ahí peleando; creo que estoy haciendo las cosas bien. Nunca pensé tener con 31 años seis campeonatos de España.

–¿Hubo celebración especial por el récord?

–Celebración normal, como siempre. Hay que celebrarlo porque algunos piensan que gano fácil, ya la gente no le está dando casi ni importancia por lo que me doy cuenta. Nunca se sabe cuándo se volverá a ganar; entonces hay que celebrarlo y disfrutar el momento, porque es muy difícil, aunque algunos piensen que no.

–¿Cree que la gente ya le está quitando importancia a sus victorias?

–Sí que he escuchado comentarios en plan: 'Vas a ganar fácil'. Yo no hago caso de eso porque sé que es muy difícil ganar sea lo que sea y en el deporte que sea. yo a lo mío A intentar hacerlo bien y ya está.

–Viendo su trayectoria, parece claro que si empieza por detrás en el marcador no hay nada decidido, pero si va por delante, el torneo parece sentenciado a su favor.

–Eso es a lo que me refería; insisto en que no es nada fácil. Carlos García está jugando a gran nivel. Los demás, Óscar, Salmón o Lolo Lavid, sí pensé que iban a estar más arriba. Pero Carlos sí me ha aguantado hasta el final. Aunque saque bolos en las primeras rondas, hay que mantener el nivel hasta el final, pese a que el concurso de semifinales sí que me había dado una buena ventaja.

–Empezó bien el torneo, pero, ¿qué tienen las semifinales, que es la ronda en la que suele rematar la victoria?

–No, no tienen nada. Me vienen bien porque ya he jugado un concurso y he quitado los primeros nervios; estoy un poco más rodado. Sí que me voy encontrando mejor en la bolera a medida que voy jugando seguido. La verdad es que desde el inicio me he encontrado bien, sin rematar ciertos birles, pero he lanzado sobre todo de tiro espectacular los primeros concursos. Y me he encontrado muy cómodo, al contrario que el año pasado.

–Después de la polémica del año pasado con el corro de Treceño. ¿Qué tal estaba la bolera de Maliaño?

–Para mi gusto estaba muy bien; prácticamente perfecta.

–Año tras año os toca jugar al día siguiente del Nacional ¿No cree que eso perjudica a los jugadores y perjudica al torneo de Entrambasaguas, que pierde algo de importancia?

–Sí, creo que el día siguiente debería ser un poquitín más libre, ya no es porque ganes y hayas celebrado, sino porque en un campeonato de España vives con mucha tensión, desgasta mucho y al día siguiente no estás en las mejores condiciones para jugar un concurso puntuable.

–Después del Campeonato de España, estuvo más de una hora haciéndose fotos en la bolera. ¿Por la calle ya le reconoce la gente?

–Sigo parecido. Hay gente que me reconoce y hay gente que no. Bienvenido sea si me reconocen. Si no pues también bien; no se me sube nada la cabeza. Sigo siendo el mismo que hace diez años, cuando no ganaba nada.

–Sigue la estela de Tete Rodríguez. ¿Cuando se ven, el campeonísimo le dice que afloje algo para no superarle?

–No.Tampoco estoy por delante de Salmón y de Óscar, de momento, porque Óscar tiene ocho campeonatos de España y nueve Regionales y Salmón tiene seis de España y siete Regionales. Me quedaría mucho todavía para alcanzarles. Tete siempre me saluda bien; no me ha dicho nunca nada de eso.

–Ha arrasado en los campeonatos en un año más discreto a nivel del resto de competiciones individuales.

–Sí, quizá sobre todo el inicio ha sido más complicado, porque tuve que parar unos días por la lesión. He empezado con menos rodaje que otros años, pero la semana del regional ya me empecé a encontrar mucho mejor de juego. Luego agosto yo creo que ha sido un buen mes; he estado compitiendo día tras día Bueno, evidentemente, lo que he hecho otros años es muy difícil de repetir.

–Habla de la lesión. ¿Hay que descongestionar el calendario para no saturar cuerpo y mente?

–No, no creo que fuese por competición y menos al principio de temporada. Fue un gesto que hice mal un día en casa haciendo cosas y pensé que era poca cosa y al final fue a peor; jugaba lo menos posible pero no recuperaba ni con masaje ni nada. No era nada grave, pero sí que me perjudicaba y tuve que parar. Y a nivel mental, sí que hay días que te apetece desconectar un poco, pero estoy acostumbrado, sé lo que hay y no pienso en el agobio del calendario.

–A nivel de peñas, este año se les ha escapado la Liga, pero se han quedado con las copas.

–La Liga la tuvimos ahí en partidos claves, sobre todo en enfrentamientos directos. Para mí, el de la primera vuelta ha sido muy importante contra Andros, a pesar de que en otros partidos hemos perdido puntos. En el partido en casa, que tenemos cinco bolos para tres bolas para ganar 4-1 prácticamente y fallamos. Luego acabamos empatando el partido y a partir de ahí hemos jugado peor algunos partidos; hemos perdido algunos puntos y además coincidió en que Andros ganó luego siete partidos consecutivos. Si les hubieramos ganado ese partido, creo que la cosa habría sido diferente.

–Como figura bolística, ¿qué opinas de la carta del presidente de la Federación Española en la que pedía que hubiera mejor ambiente entre jugadores y jugadoras en las boleras?

–Eso son opiniones. Respetables unas y otras; en eso no me meto. Entiendo su postura y también entiendo las de los jugadores y jugadoras.