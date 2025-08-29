El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Víctor González se proclamó campeón de España de bolos en Maliaño. Daniel Pedriza
Bolos

Víctor González, seis veces campeón de España

El astillerense renueva su título nacional, se convierte en el primer jugador de la historia en ganar cinco consecutivos y con 31 años recién cumplidos se acerca poco a poco al récord absoluto de once entorchados de Tete Rodríguez

Borja Cavia

Maliaño

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:01

Tomarse un helado con vistas a la bahía en una tarde de agosto, con la brisa rompiendo la monotonía de la tarde, es uno de ... los mayores placeres que deja el verano. De una bola o de dos, en cucurucho o tarrina, es igual. Un helado es un helado y, quien más quien menos, prueba alguno durante el estío. Es decir, es un clásico veraniego. Qué tiene que ver esto con los bolos, se preguntarán algunos. En realidad nada, en realidad mucho. Y es que los bolos son otro clásico veraniego cántabro, como las regatas, las sardinas, los fuegos artificiales o las encerronas de Ampuero. Todas se repiten año a año, como por obligación, igual que pasa desde hace cinco años con el Campeonato de España de bolos. El nombre del ganador es el mismo, el de Víctor González, que este viernes en Maliaño se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar cinco Campeonatos de España consecutivos después de una tarde en la que aprovechó su ronda favorita, la de semifinales, para sentenciar el título, el sexto en su palmarés.

