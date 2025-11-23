Paulino Pinta será el nuevo presidente de la Bolística

A apenas 24 horas de que se cerrara el plazo para la presentación de candidaturas por fin se deshojó la margarita acerca del futuro de ... la Bolística de Torrelavega. Si no hay sorpresas de última hora y otro candidato se postula para el cargo, Paulino Pinta se hará cargo de la entidad del Besaya tras presentar a última hora del viernes la documentación necesaria para optar a la elección. El taniego no estará solo y contará en su equipo con otras figuras conocidas en los bolos torrelaveguenses como Luis Ángel Mosquera -expresidente de la peña- y Fernando Cuétara.

Jugador de la entidad durante cinco años en dos etapas diferentes, amén de bolista de otras partidas destacadas como La Carmencita, Riotuerto, La Rasilla y Casa Sampedro, Pinta cuenta en su haber con amplia experiencia directiva tanto a nivel personal como bolística, ya que ha sido presidente de la Federación Española, de la que actualmente es vocal. Concurrió a las elecciones de la Cántabra en 2020, aunque fue derrotado por Norberto Ortiz.

Tras la dimisión del equipo que ha encabezado los últimos cinco años Eduardo Ingelmo por motivos personales y por diferencias a la hora de enfocar la peña con el Ayuntamiento de Torrelavega, el proceso de renovación en la decana no se ha resuelto hasta última hora. Desde el inicio José Luis Pérez, exdirector de Competiciones de la Cántabra, había mostrado su intención de optar a la elección, aunque la falta de contacto con el consistorio ha hecho que finalmente Pérez no concurra al proceso, lo que deja solo a Pinta.

El zurdo confirmará en los próximos días al resto de su equipo directivo, aunque los ya confirmados constituyen un núcleo importante al aglutinar a un expresidente de la entidad como Mosquera y a un exjugador y colaborador habitual en torneos y equipos como Cuétara (factor importante dentro de la Semana Bolística). La intención de Pinta es completar la cuadrilla dirigente con en torno a una decena de miembros.

La próxima temporada la Bolística de Torrelavega mantendrá las formaciones masculina y femenina, después de que la pasada campaña los hombres lograsen la cuarta plaza en la clasificación.