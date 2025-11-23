El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Paulino Pinta DM
Bolos

Paulino Pinta será el nuevo presidente de la Bolística

La nueva directiva, en la que destaca el regreso de Luis Ángel Mosquera, sustituirá a la de Eduardo Ingelmo tras su dimisión

Borja Cavia

Borja Cavia

Torrelavega

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

A apenas 24 horas de que se cerrara el plazo para la presentación de candidaturas por fin se deshojó la margarita acerca del futuro de ... la Bolística de Torrelavega. Si no hay sorpresas de última hora y otro candidato se postula para el cargo, Paulino Pinta se hará cargo de la entidad del Besaya tras presentar a última hora del viernes la documentación necesaria para optar a la elección. El taniego no estará solo y contará en su equipo con otras figuras conocidas en los bolos torrelaveguenses como Luis Ángel Mosquera -expresidente de la peña- y Fernando Cuétara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

