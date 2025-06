Las peñas de División de Honor imponen su ley

La primera parte de los octavos de final de la Copa Presidente finalizó sin sorpresas… De momento. Y es que los equipos de División de ... Honor avanzaron de ronda en tres de los cuatro encuentros en juego, mientras que otro, en el que Pontejos dominaba por 3-0 ante J. Cuesta, tuvo que ser aplazado por la lluvia que hizo acto de presencia sobre Las Callejas.

El primer partido en arrancar fue el que puso frente a frente al vigente campeón, Peñacastillo, ante una partida que lleva acumulados seis puntos de los últimos ocho disputados en Liga. Pese a la positiva trayectoria local el favorito rápido ejerció de mandamás para ponerse por delante en el marcador. Los de Cañas no están a su mejor nivel en Liga, aunque su temperatura de juego sobre la bolera les permite sacar los partidos adelante. Esta vez los visitantes no dieron opción a los de Cabezón de la Sal, que en apenas una hora de juego vieron como la apisonadora santanderina se anotaba los cuatro primeros parciales, el pase a cuartos y, además, reforzaba su moral de cara al importante compromiso liguero que tiene ante Andros el próximo sábado.

Peñacastillo dominó de tiro largo, embocó, hizo bolada y no falló cuando la distancia se arrimó a la caja. Casar, por su parte, con la excusa de tener obligación cuando iba de postre tampoco tuvo su tarde de mano, quizá porque su guerra pasa por los fines de semana y por seguir sumando en pos de la permanencia.

Aplazamiento por lluvia

Con parte de la ronda aplazada a la próxima semana debido a la coincidencia con la festividad de San Juan, el partido a priori más igualado de la tarde era el de Las Callejas, en el que Pontejos, uno de los gallos de Primera, recibía a J. Cuesta. Los dos equipos repiten partida con respecto a 2024, en el que los de Marina de Cudeyo fueron capaces de anotarse dos triunfos en los dos duelos ligueros que tuvieron con los de Cerrazo. Ayer el encuentro tuvo también el color verde de los pontejanos, que sólo se vieron frenados por la tormenta que obligó a aplazar el encuentro hasta el próximo domingo 29 de junio a las 13.00 horas.

No lejos de la recta de Pontejos, en La Iglesia de Gajano, se veían las caras el cuadro local y La Rasilla, que pese a las dificultades mantiene juego y capacidad de puntuar para aferrarse a la permanencia. Los de casa son uno de los puntales de Primera, sobre todo en casa, aunque la ronda copera no pudo completarse en su corro y el encuentro se remató en El Ferial de Orejo, hasta donde se desplazaron con un parcial de ventaja para los corraliegos. Pese a ese margen inicial los pupilos de Chisco Ceballos tuvieron que sufrir hasta el desempate para sellar su avance, toda vez que los de casa voltearon el chico inicial y, en la última tirada, mandaron a ganar 45 a su rival. Los del Valle de Buelna subieron diecisiete y no fallaron lanzamiento para, con los bolos justos, llevarse la contienda.

Completó la jornada el desplazamiento más largo de la tarde, el viaje de Comillas a Colindres en busca de pasar a cuartos ante Laredo. Cuando un equipo está en forma se nota sobre el corro y ni siquiera en las tardes en la que puede aparecer la paparda la desidia puede con la convicción de que una ronda más te deja más cerca del título. Los capitaneados por Nacho Migoya están en racha y no dieron opción a un cuadro pejino que sólo pudo capear el temporal hasta caer derrotados por un parcial a cuatro.