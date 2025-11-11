El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Chisco Ceballos en la bolera que lleva el nombre de su padre, Cundi Ceballos. Ricardo Lastra. Sane
Bolos

La Rasilla pierde la élite y mantiene la base

Sin cuadrilla en Primera, los corraliegos contarán con un equipo infantil y otro alevín-benjamín y ponen fin a las especulaciones sobre una posible desparición total de la entidad

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En 2026 va a seguir habiendo Peña Bolística de La Rasilla y va a seguir habiendo Escuela de Bolos de La Rasilla». Francisco Ceballos, presidente ... de la entidad corraliega, expone la noticia de manera contundente, casi suspirando aliviado. Fin de la especulación. Sin equipo de mayores, al menos en principio, pero La Rasilla no desaparece ni dice adiós a sus 32 años de existencia. Un verano de especulaciones que ahora su presidente rompe para añadir que, además de la entidad, la junta directiva que él preside también se mantiene al timón del barco y del trabajo administrativo y organizativo que realizar, mientras que Jairo Arozamena será el monitor de los dos equipos que competirán sobre el corro y de la escuela inclusiva con la que ya trabajaba en los últimos años.

