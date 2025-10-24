Los triunfadores de 2025

Borja Cavia Santander Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los deportistas tienen que esperar cuatro años para pelear por una medalla olímpica. En el mundo de los bolos, sin embargo, José Ángel Hoyos preparada cada año un medallero simulado que en 2025, como no podía ser de otra manera, ha tenido como triunfadores a Víctor González y Marta Castillo, dominadores del curso bolístico más allá de los números y que se han impuesto en 25 y 11 torneos respectivamente, aunque el mérito de ambos va más allá ya que acumulan 33 y 19 preseas sobre su cuello, algunas tan importantes como los Regionales y Nacionales de sus categorías.

Las claves 139,5 Es la media de bolos de Víctor González en el circuito de Primera categoría.

147,38 Entre las féminas la mejor en el circuito de bolos ha sido Iris Cagigas.

En la máxima categoría masculina, Víctor repitió el patrón de años anteriores y puso la directa desde el Campeonato Regional disputado el 19 de julio. Santander, Noriega, Cayón o Colindres fueron algunas de sus victorias en el Circuito a partir de esa fecha en una temporada en la que su mayor logro fue repetir como campeón de Cantabria y de España, algo que logró por segundo año consecutivo. En féminas Marta Castillo también se ha llegado los grandes campeonatos, individuales y de parejas, en un curso en el que ha subido al primer lugar del cajón en otras tres citas del circuito.

En total dieciocho jugadores y trece jugadoras han pisado el cajón durante la campaña, con Carlos García e Iris Cagigas como principales opositores a los dominadores. El zurdo, que le ha ganado varios torneos a Víctor y ha aprovechado la oportunidad en casi todos en los que no se ha clasificado el de Peñacastillo, tocó el cielo además con la victoria en el Trofeo de Campeones del Banco Santander, aunque no pudo repetir en el Torneo del Millón levantado por Jesús Salmón. La de Cubas, por su parte, se quedó a las puertas del Regional, se hizo con el Trofeo al KO y se llevó dos torneos del Circuito disputados en Parbayón y Santander. Líder del circuito de bolos con 147,5 de media, Cagigas ha sido la alternativa en una categoría igualada en la que Andrea Gómez, Laura Abascal, Naomi Solórzano, Rebeca Bustara y Judit Bueno también han logrado ganar alguna competición.

En Primera, donde el mejor a bolos ha sido Víctor con 139,5 palos de media, son quince los ganadores de torneos en 2025. Algunos dejaron su sello novedoso en el Circuito, como Fernando Ocejo en Roiz, Mario Pellón en San Vicente, Luis Vallines en Renedo o Adrián Díaz en Molledo, mientras que en el listado de medallas de oro aparecen otros bolistas como Luis Torres, Jorge González o el jugador de Borbolla Manuel Domínguez.