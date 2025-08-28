El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Óscar González, en un birle al medio durante la disputa este jueves de los octavos de final del Campeonato de España. Sane
Bolos

Víctor acelera por el título nacional

Carlos García no aguanta el ritmo en el tramo final de los octavos y el de Peñacastillo no perdona para avanzar a cuartos con trece bolos de ventaja

Borja Cavia

Maliaño

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:20

Nada insalvable para Carlos García con tres concursos por delante, pero Víctor González tomó este jueves ventaja en la carrera por el título en el ... Campeonato de España de bolos. El de Peñacastillo supo aguantar el alto ritmo impuesto por su rival en las cinco primeras manos y, en el tramo final, aceleró para acabar los octavos con 152 bolos y avanzar al último día de competición con trece palos de ventaja sobre su rival.

