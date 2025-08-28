Víctor acelera por el título nacional

Nada insalvable para Carlos García con tres concursos por delante, pero Víctor González tomó este jueves ventaja en la carrera por el título en el ... Campeonato de España de bolos. El de Peñacastillo supo aguantar el alto ritmo impuesto por su rival en las cinco primeras manos y, en el tramo final, aceleró para acabar los octavos con 152 bolos y avanzar al último día de competición con trece palos de ventaja sobre su rival.

Como cada día del torneo, cada concurso individual es una parte de la competición, un miniduelo de los jugadores consigo mismos en busca de objetivos diferentes marcados por la calidad y la forma de cada uno. El primer bolista que puso una nota de corte seria fue Manuel Domínguez, que incrementó en 137 bolos la cuenta de 128 iniciada el miércoles. El de Meruelo, con 265 bolos, se iba a esperar la tirada de sus rivales con la sensación de que tenía el pase a cuartos en la mano. Superado el descanso, siempre necesario, de media tarde, el campeonato se ponía cuesta arriba. Ni Jonathan García ni Jairo Arozamena superaban a Manolín, aunque el de la Bolística se colocaba segundo y se aseguraba su presencia en cuartos. Los 253 de Ico Núñez dependían del fallo de los mejores de la primera fase, un tropiezo que no se iban a permitir Óscar González o Lolo Lavid, a los que su buen hacer birlador les permitió derribar 133 y 129 respectivamente.

A Jesús Salmón se le cayó la segunda bola de la quinta tirada de la mano y se quedó corta de cinta. Un contratiempo cuando había acumulado 70 a raya alta que frenó su impulso y convirtió su tiro largo en una travesía en busca del final menos malo. Sus 255 bolos sólo le permiten ser octavo. En un camino casi paralelo, Fran Rucandio bajó con la raya al medio para avanzar a cuartos con 266 palos, los mismos que El Junco de Liérganes.

El epílogo de la tarde lo pusieron Carlos y Víctor, que tras los registros de sus rivales eran conscientes de que se jugaban el torneo en las 32 manos restantes hasta el final. Con el zurdo por delante el ritmo de ambos jugadores fue muy alto y derivó en los 75 a raya alta del de Camargo y los 77 del de Peñacastillo. En el global, tres más para Víctor. De tiro largo a Carlos le costó más, incluso se le escapó un caballo, y después del más quince de dieciséis metros, de dieciocho, pese a abrir en la quinta con veinte, sólo pudo añadir cinco más. A su lado, el defensor del título siguió a lo suyo. A subir bien, a birlar mejor y a terminar sus ocho manos con 152 bolos. Casi 300 en dos concursos, dentro de un campeonato sin grandes boladas, que le hace pasar a cuartos con tres bolos de ventaja sobre Carlos, el único capaz de plantarle cara.

Este viernes, la Gerardo Castanedo acoge la tarde más importante del curso bolístico, el día en que la bolera se llena para coronar al rey de la temporada. A las 15.30 horas arrancará una larga sesión que culminará con los loores al campeón de España y la clausura de la Semana Bolísica. Antes de la final, Rubén Rodríguez recibirá un merecido homenaje como punto final a su carrera deportiva. Y entonces, sólo entonces, comenzará la segunda parte de la temporada.