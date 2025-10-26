El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Manuel Gutiérrez y Eduardo Ingelmo, en la bolera Carmelo Sierra. SANE
Bolos

«Hemos vivido la peña desde pequeños y le damos mucho valor»

Eduardo Ingelmo y José Manuel Gutiérrez explican la dimisión de la directiva de la Bolística y valoran lo logrado en sus cinco años al frente

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Sus rostros y palabras reflejan un atisbo de derrota. Es quizá una pequeña parte de su sentir, pero dentro de Eduardo Ingelmo (Torrelavega, 14 de ... diciembre de 1977) y José Manuel Gutiérrez 'Guti' (Torrelavega, 2 de noviembre de 1974), presidente y vocal respectivamente de la Bolística de Torrelavega, late un sentimiento de decepción por tener que marcharse sin terminar el trabajo. Será el próximo mes cuando la directiva de la decana de las peñas de bolos ponga fin a una andadura de cinco años en un adiós propiciado, sobre todo, por la falta de entendimiento con el Ayuntamiento de la capital del Besaya.

