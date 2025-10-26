«Hemos vivido la peña desde pequeños y le damos mucho valor»

Sus rostros y palabras reflejan un atisbo de derrota. Es quizá una pequeña parte de su sentir, pero dentro de Eduardo Ingelmo (Torrelavega, 14 de ... diciembre de 1977) y José Manuel Gutiérrez 'Guti' (Torrelavega, 2 de noviembre de 1974), presidente y vocal respectivamente de la Bolística de Torrelavega, late un sentimiento de decepción por tener que marcharse sin terminar el trabajo. Será el próximo mes cuando la directiva de la decana de las peñas de bolos ponga fin a una andadura de cinco años en un adiós propiciado, sobre todo, por la falta de entendimiento con el Ayuntamiento de la capital del Besaya.

«En mi caso tiene que ver con varios factores», aclara Ingelmo. «Uno personal y, además, este año ha sido especialmente complicado. Luego la situación de la bolera y el convenio con el Ayuntamiento nos han hecho pensar mucho y tomar la decisión de marcharnos».

Desacuerdos con el consistorio que han tensado una relación que debería ser más fluida y que han llegado a cambiar algún partido de ubicación debido a la imposibilidad de arreglar adecuadamente la Carmelo Sierra por la falta de agua. «Yo creo que es un problema de percepción», incide Eduardo. «Hemos vivido los bolos desde pequeños y les damos mucho valor a ellos y a la peña, hemos sido muy reivindicativos. Las últimas circunstancias han hecho que tengamos visiones diferentes del valor de la peña y los bolos».

Guti, uno de los hombres fuertes de la directiva de la entidad junto a Pedro Mazorra, amplía la visión de su presidente. «La peña tiene 90 años, el último año ha hecho una clasificación que hace diez años que no hacía, ha logrado un título hace cuatro años y eso creemos que desde fuera, a nivel institucional, no se da valor». Con el trabajo garantizado, la palabra seguridad sale a relucir, tanto en el tema económico como institucional. Pero, sobre todo, en lo económico, que es lo que garantiza la viabilidad de una peña grande como la Bolística.

El equipo que encabeza Ingelmo aterrizó en 2020 y desde entonces la peña ha sumado un título de Copa Presidente y dos subcampeonatos, de Copa Federación y Copa Apebol, en categoría masculina, y una Copa y una Supercopa en categoría femenina. Con todo, el mayor logro de este lustro ha estado en la dinamización del club. «Me quedo con la recuperación del público, veníamos de una pandemia y había gente reticente a volver. El plan lo teníamos claro, era arriesgado, pero era atraerles a la bolera con gente joven», especifica Edu. José Manuel completa. «Yo añadiría también el aumento de público en los partidos de Liga Feme nina».

Decepciones también ha habido, claro, con jugadores o directivos. Ley de los bolos. Ahora se abrirá un proceso electoral del que deberán salir los nuevos responsables de una entidad que cierra una etapa exitosa para abrir una etapa todavía incierta.