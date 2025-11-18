El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miembros del coto de Silió, con dos buenos jabalíes abatidos recientemente. DM
Caza

Un buen fin de semana en la Reserva

Las cuadrillas abaten 49 jabalíes en las dos jornadas, con hasta seis de ellas acertando con el pleno en sus lotes

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los 49 jabalíes convierten a este pasado fin de semana en otro de los buenos que ha dado la Reserva del Saja a los cazadores. ... Varios han sido los que han bordeado o igualado esa cifra y solo en uno de ellos, el de principios de noviembre se ha superado el medio centenar de gorrinos. Esos 49 suidos sitúan la cifra global -siempre oficiosa- de la temporada en los 418 jabalíes cazados.

