Un buen fin de semana en la Reserva

Los 49 jabalíes convierten a este pasado fin de semana en otro de los buenos que ha dado la Reserva del Saja a los cazadores. ... Varios han sido los que han bordeado o igualado esa cifra y solo en uno de ellos, el de principios de noviembre se ha superado el medio centenar de gorrinos. Esos 49 suidos sitúan la cifra global -siempre oficiosa- de la temporada en los 418 jabalíes cazados.

En las dos jornadas, hasta seis cuadrillas acertaron con sus respectivos plenos. El más numerosos se dio en un lote de la comarca de Iguña. En Coo, la cuadrilla 21 que lidera Javier Fernández acertó con los cuatro cochinos permitidos. En las comarcas con cupo de tres, se registraron sendos plenos. La 6 que dirige María Ángeles Molleda abatió ese trío de marranos en el lote cabuérnigo de La Cotera, mientras que en Soto, en la comarca de Campoo, los cazadores de la 60 que lidera Manuel Antonio de Celis consiguió también ese pleno de tres jabalíes.

La comarca con el cupo más bajo de todas, el Nansa, dio los tres plenos restantes. Así, en Caviña cazaba la cuadrilla 164 que manda Urbano Sánchez, donde abatió los dos cerdos salvajes permitidos. El mismo dúo de jabalíes capturó en el lote de Hayedo Tejeo la 7 que dirige Víctor Fernández. Canaluco dio a la cuadrilla 120 que capitanea Miguel Ángel Gómez el otro pleno de dos gorrinos en el Nansa.

Otras tres cuadrillas se quedaron a un jabalí de alcanzar la cantidad máxima. En Rozalén, en la comarca de Cabuérniga, la 13 que dirige Manuel Jesús Sánchez hizo un '2 de 3'. Y en Casal Norte, en el Nansa, la cuadrilla 88 que manda Eduardo Alonso atinó con un suido. El casi pleno más espléndido fue en Liébana, donde los cazadores de la 35 que dirige Jaime Parra acertaron en Poda Cordancas con cinco jabalíes.

Ampliar Integrantes de la cuadrilla 13, que dirige Manuel Jesús Sánchez, con el par de jabalíes que cazó este domingo en el monte cabuérnigo de Rozalén. DM

La cantidad más alta de todo el fin de semana también se dio en Liébana, pero no fue un pleno. Panda Carrielda, el lote que junto a Arabedes tiene un cupo especial en la Reserva del Saja -ocho jabalíes- dio seis cerdos salvajes a los componentes de la cuadrilla 16 que lidera Emilio Casares.

Ampliar Componentes de la cuadrilla 91, de Leandro Ceballos, con el jabalí que cazaron en La Bacera. DM

A partir de ahí, cifras más o menos desiguales. Pero casi todas las cuadrillas que cazaron este fin de semana tocaron pelo en sus batidas. Tan solo los montes de Cotera Oria, en Liébana; y Argüeso y Mazandrero, en Campoo, hicieron a sus cuadrillas volverse de vacío y sin abatir ningún jabalí.