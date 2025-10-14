La Reserva mantiene el ritmo de capturas

Los montes de la Reserva del Saja mantuvieron este fin de semana el ritmo que se había alcanzado en los dos anteriores, hasta ahora los ... dos mejores del curso. Si en ellos se había alcanzado la cifra de 49 jabalíes abatidos, en este pasado las diferentes cuadrillas han acertado con 46 suidos, para situar la cifra global de la temporada -siempre oficiosa- en los 209 cochinos.

Tres cuadrillas acertaron con sus respectivos plenos. El más lustroso se dio en el lote lebaniego de Fonfría Pico Jaro, donde la cuadrilla 98 que lidera Aníbal Pérez atinó con la media docena de gorrinos permitida. En Vaocerezo, en la comarca de Iguña, Luis Alberto Cano y sus compañeros de la cuadrilla 14 abatieron los cuatro jabalíes estipulados. El tercer pleno de la jornada se dio en la comarca con un cupo más bajo, la del Nansa. En Caviña, los integrantes de la 18 que capitanea Ángel Visoqui atinaron con los dos jabalíes que se pueden cazar en los montes de esa comarca cinegética.

Arabedes, con siete jabalíes, otorgó a la cuadrilla 20 la cantidad más alta de todo el fin de semana

Sin embargo, la cantidad más alta de la jornada no fue un pleno. Arabedes, que junto a Panda Carrielda tiene un cupo excepcional de ocho jabalíes, dio siete animales a los cazadores de la cuadrilla 20 que dirige Carlos Navarro. A uno se quedaron de completar el cupo.

Ampliar Integrantes de la cuadrilla número 23, dirigida por Segundo Polanco, con lostres jabalíes que abatieron en el lote de Fresneda Gesía este pasado domingo. DM

Otra media docena de cuadrillas bordeó la cantidad máxima de marranos permitida. En el lote de Fresneda Gesía, en la comarca de Iguña, los componentes de la 23 que lidera Segundo Polanco atinaron con tres cerdos salvajes. Dos montes cabuérnigos también se quedaron cerca del pleno. En Vados Norte, los integrantes de la cuadrilla 38 que lidera Manuel San Román abatieron dos jabalíes, lo mismo que hicieron en Peña Colsa los cazadores de la 22 que comanda Joaquín de la Fuente. En tres lotes de la comarca del Nansa, otras tantas cuadrillas se quedaron a un suido de completar el cupo. La 140 que manda Joaquín Rafael Ruiz abatió un cochino en Hayedo Tejeo, al igual que hicieron los integrantes de la 7 -Víctor Fernández- en Soligote y los cazadores de la cuadrilla 120 que dirige Miguel Ángel Gómez en el lote de Casal Norte.

A partir de ahí, cifras desiguales. El monte lebaniego de Bicobres Norte otorgó a los componentes de la 79 que capitanea Julio García cuatro jabalíes. En otros dos montes lebaniegos se completó la mitad del cupo. En Barajo, la cuadrilla 31 que manda Rufino Alonso atinó con tres cerdos salvajes, al igual que hizo en en lote de Onquemada la cuadrilla 36 dirigida por Santos Gómez.

Algún '2' en Liébana, como en Barcenilla Carrascal, cuadrillas que solo atinaron con un jabalí en montes cabuérnigos o de Campoo... La peor parte de todo el fin de semana se la llevaron cinco cuadrillas, que se bajaron de sus respectivos lotes sin ninguna captura.