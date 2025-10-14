El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miembros de la cuadrilla 14, dirigida por Luis Alberto Cano, con el cupo de cuatro jabalíes cazado el domingo en el monte de Vaocerezo. DM

La Reserva mantiene el ritmo de capturas

Los cazadores abaten 46 jabalíes en las dos jornadas del fin de semana, con tres cuadrillas acertando con sus respectivos plenos

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los montes de la Reserva del Saja mantuvieron este fin de semana el ritmo que se había alcanzado en los dos anteriores, hasta ahora los ... dos mejores del curso. Si en ellos se había alcanzado la cifra de 49 jabalíes abatidos, en este pasado las diferentes cuadrillas han acertado con 46 suidos, para situar la cifra global de la temporada -siempre oficiosa- en los 209 cochinos.

Te puede interesar

