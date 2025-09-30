El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Componentes de la cuadrilla número 129, que capitanea Óscar Plumariega, con los dos jabalíes que abatieron el pasado 21 de septiembre en el monte de Caviña, en la parte baja de la comarca del Nansa. DM

La Reserva del Saja acelera el paso

El medio centenar de jabalíes abatido durante el último fin de semana eleva la cuenta general a 114 animales cazados

Francisco Fernández-Cueto

Francisco Fernández-Cueto

Santander

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Si en los dos primeros fines de semana de actividad cinegética en la Reserva del Saja los resultados habían sido homogéneos (30 jabalíes en el ... primero y 35 en el segundo), en el último la cifra de capturas se ha disparado hasta casi el medio centenar de animales, en concreto 49, lo que sitúa la cuenta total en 114 ejemplares. Una cifra nada despreciable, sobre todo si se tiene en cuenta que las condiciones no son ni mucho menos las mejores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Batalla campal en Cañadío con sillas, palos y vasos en la madrugada del domingo
  2. 2 Una gaviota hallada en Castro Urdiales, primer caso de gripe aviar detectado en Cantabria
  3. 3

    Aparatoso accidente en Barcenillas al volcar un tractor sobre unos antiguos gallineros
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas
  5. 5

    La fabricación de los trenes de cercanías se traslada a Zaragoza y retrasa su llegada a Cantabria
  6. 6

    Conmoción en la sociedad y luto oficial en Colindres y el fútbol cántabro
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  9. 9

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  10. 10

    Muere Javier García Cuesta, técnico del gran Teka de los ochenta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Reserva del Saja acelera el paso

La Reserva del Saja acelera el paso