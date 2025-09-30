La Reserva del Saja acelera el paso

Si en los dos primeros fines de semana de actividad cinegética en la Reserva del Saja los resultados habían sido homogéneos (30 jabalíes en el ... primero y 35 en el segundo), en el último la cifra de capturas se ha disparado hasta casi el medio centenar de animales, en concreto 49, lo que sitúa la cuenta total en 114 ejemplares. Una cifra nada despreciable, sobre todo si se tiene en cuenta que las condiciones no son ni mucho menos las mejores.

Durante el último fin de semana, especialmente bien se dieron las cosas en la comarca lebaniega. El sábado se consiguió un cupo de seis ejemplares en el lote de Fonfría, donde cazó la cuadrilla de Santos Gómez, y se mataron cuatro ejemplares en Arabedes, monte al que acudió la cuadrilla de Pedro Alberto Vejo, y en Robla Subiedes, donde actuaron José Santos del Hoyo y los suyos. Mejor aún fueron los resultados del domingo. Hubo otros dos cupos de seis: en Dobra Regaos (Jaime Parra) y en Bicobres Norte (Jairo Posada). Con uno menos se tuvo que conformar el grupo de Emilio Casares en el lote de Calejo Linares.

En la cuenca del Besaya hubo un poco de todo. En El Tornillo, la cuadrilla de Las Fraguas, dirigida por Javier Fernández, se hizo con los cuatro ejemplares autorizados, mientras que en La Bacera, Roberto Fernández y los suyos se bajaron con la muestra: un ejemplar.

Ampliar Integrantes de la cuadrilla 163, que dirige Manuel Udías Aldaco, con el jabalí que abatieron el sábado en la cacería celebrada en el lote campurriano de Montabliz. dm

La comarca de Campoo sumó a la lista cinco ejemplares. Dos fueron abatidos en el monte de Proaño a cargo de la cuadrilla de Carlos Ortiz y los otros tres cayeron en Montabliz (Manuel Udías), Argüeso (Isidro Moroso) y Fuentes Oeste (Diego M. Diego).

En Cabuérniga, el mejor resultado del fin de semana fue el cosechado por el grupo que dirige Eloy Martínez en el lote de Monte Aa, al que le arrancó los tres ejemplares fijados como cupo en esta comarca. En Rozalén (Joaquín de la Fuente), Peña Fresneda (María Ángeles Molleda) y Peña Cosa (David Gutiérrez) se abatió un jabalí en cada cacería para completar la jornada.

Por último, en el Nansa los dos únicos resultados positivos fueron cosechados en Casal Norte, donde la cuadrilla de Rodrigo Pérez abatió un ejemplar, y en Casal Este, donde los de Isaac García hicieron lo propio.