El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes de la cuadrilla 4, dirigida por Eloy Martínez, con los dos jabalíes que abatieron el domingo en la cacería de Vados Centro. DM
Caza y pesca

La Reserva, según lo previsto

La temporada de jabalí llega ya a los 327 animales abatidos, una cifra que mejora la del año pasado y que entra dentro de lo esperado

Francisco Fernández-Cueto

Francisco Fernández-Cueto

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ligeramente mejor la pasada temporada y dentro de lo esperado. Así transcurre la temporada de jabalí en la Reserva del Saja, que, después de ocho ... fines de semana de actividad cinegética, suma ya 327 ejemplares abatidos tras añadir a la cuenta los 46 animales cazados en el último fin de semana y los cinco de las batidas aplazadas el anterior. En la campaña pasada, tras los primeros ocho fines de semana de actividad, se había llegado a los 310 jabalíes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  4. 4

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  5. 5

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  6. 6

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  7. 7

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja
  8. 8

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle
  9. 9

    Una trayectoria larga y rigurosa en la ingeniería hidraúlica
  10. 10

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Reserva, según lo previsto

La Reserva, según lo previsto