La Reserva, según lo previsto

Ligeramente mejor la pasada temporada y dentro de lo esperado. Así transcurre la temporada de jabalí en la Reserva del Saja, que, después de ocho ... fines de semana de actividad cinegética, suma ya 327 ejemplares abatidos tras añadir a la cuenta los 46 animales cazados en el último fin de semana y los cinco de las batidas aplazadas el anterior. En la campaña pasada, tras los primeros ocho fines de semana de actividad, se había llegado a los 310 jabalíes.

Pero, al margen de números, la cifra de capturas se ajusta a lo que cabría esperar al inicio de la campaña. Los monteros que acudieron a las jornadas de perreo durante el verano ya observaron que la población de jabalíes gozaba de buena salud, al menos en la mayoría de los montes, lo que hacía mirar con cierto optimismo a la temporada. Optimismo que ahora se está transformando en una realidad.

Ampliar Miembros de la cuadrilla 40, dirigida por Ignacio Cosío, con los cuatro jabalíes cazados en La Bacera. dm

La prueba se puede encontrar en lo acontecido este último fin de semana. En la comarca de Valdeiguña se sellaron dos cupos, los conseguidos por la cuadrilla que dirige Nacho Cosío, en La Bacera, y la de Las Fraguas, encabezada por Javier Fernández, en Montequemado. La tercera batida de esta comarca, desarrollada en Cieza Norte, se saldó con tres animales abatidos a cargo de la cuadrilla de Alberto García. En definitiva, casi un pleno en un buen fin de semana. En Liébana, la cuadrilla de Jaime Parra cazó los seis animales permitidos en Monte Cubino, mientras que en Bicobres Sur se abatieron cuatro (Rufino Alonso); en Pámanes, 1 (Ismael Blanco); en Panda Carrielda, 4 (José Santos del Hoyo); en Cotera Oria, 2 (Domingo Bueno); y en Dobra Regaos, 4 (Óscar Gutiérrez).

Ampliar Componentes de la cuadrilla 91, de Leandro Ceballos, con el ejemplar que abatieron en Vaocerezo. DM

En el Nansa se lograron dos cupos. Uno en Negreo, donde cazó el grupo capitaneado por Miguel Ángel Gómez, y otro en Casal Norte, a donde acudieron Urbano Sánchez y los suyos. La cuadrilla de Jesús Ángel Arenas abatió los tres ejemplares permitidos por la Administración en el monte campurriano de Fuentes Oeste, uno más que los que lograron cazar Víctor Manuel Álvarez y los suyos en su visita al lote de Montabliz. Por último, en Cabuérniga la mejor cacería fue la de la cuadrilla de Eloy Martínez en Vados Centro, donde dio caza a un par de ejemplares. Uno abatieron las cuadrillas de Luis Gutiérrez en Mozagruco; la de José Alberto García en San Cifrián y la de Manuel San Román en Peña Fresneda.