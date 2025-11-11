El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Integrantes de la cuadrilla 90, dirigida por Pedro Fernández, con los tres jabalíes que abatieron en el monte de Valfría este pasado sábado. DM
Caza

La Reserva se sitúa en los 40 jabalíes

La temporada, a la espera de la llegada de los mejores meses para la caza, alcanza la cifra de 369 animales abatidos

Francisco Fernández-Cueto

Francisco Fernández-Cueto

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En torno a los 40 jabalíes. Esa es la cifra en la que se mantiene de momento la Reserva del Saja desde el principio de ... la temporada, aunque es previsible que a partir de este mes el número de piezas abatidas por las diferentes cuadrillas vaya en aumento, impulsado por la mejora de las condiciones de los montes, sobre todo en los puestos, en los que la maleza complica de forma notable la labor de los tiradores.

