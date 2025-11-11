La Reserva se sitúa en los 40 jabalíes

En torno a los 40 jabalíes. Esa es la cifra en la que se mantiene de momento la Reserva del Saja desde el principio de ... la temporada, aunque es previsible que a partir de este mes el número de piezas abatidas por las diferentes cuadrillas vaya en aumento, impulsado por la mejora de las condiciones de los montes, sobre todo en los puestos, en los que la maleza complica de forma notable la labor de los tiradores.

Pero, mientras se espera la llegada de esos meses, en el último fin de semana, la comarca lebaniega fue, una vez más, el principal sustento de la cuenta de resultados de la Reserva. Los ocho jabalíes abatidos por la cuadrilla de Jairo Posada en Arabedes, el cupo, fueron el mejor resultado, seguido por el cosechado en Cuesta Bernizo por la cuadrilla de Domingo Bueno: cinco animales. Tres ejemplares mataron en Milebaños (Luis Felipe Martín Moyano), y uno en Barcenilla (Ismael Blanco); Onquemada (Aníbal Pérez); Bicobres Norte (Jaime Parra); La Hoyona (Joaquín Herrera); y Robla Subiedes (Isidro López).

En la comarca de Cabuérniga, la mejor de las cacerías celebradas fue la desarrollada en el lote de Valfría por la cuadrilla de Pedro Fernández, que consiguió hacerse con el cupo de tres animales estipulado por la Administración. Dos abatieron los de Fernando González en La Miña, mientras que en La Dehesa la cuadrilla que encabeza Javier Álvarez consiguió hacerse con la muestra.

En la comarca de Campoo, la cacería más destacada fue la que disfrutaron los componentes de la cuadrilla que capitanea Jesús Ángel Arenas, que consiguieron hacerse con los tres cerdos salvajes que están autorizados en esta zona. Otro más mataron Manuel Antonio de Celis y los suyos en el monte de Izara.

Los tres jabalíes cazados en Vaocerezo por el grupo de Fernando Pablo Ceballos fue el mejor resultado en los lotes de la cuenca del Besaya, donde también cazaron los de Javier Polanco, que tumbaron dos en Fresneda, y los de Sergio Revuelta, uno en Cieza Sur. Ángel Visoqui consiguió en El Táladro el único resultado positivo en el Nansa. Abatió un par de ejemplares.