Miembros de la cuadrilla 53, capitaneada por Óscar Solar, con los cuatro jabalíes que abatieron en el lote de Montequemado. DM

Ritmo alto en la Reserva del Saja

Durante el último fin de semana se abatieron 35 jabalíes, seis de ellos en la cacería celebrada en el monte lebaniego de Poda Cordancas

Francisco Fernández-Cueto

Francisco Fernández-Cueto

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Sin prisa, pero sin pausa. Así avanza este inicio de la temporada de jabalí en la Reserva del Saja. Las cifras no son espectaculares, aunque ... sí parecen estar manteniéndose en todas las cacerías que se celebran, lo mismo que se mantiene la sensación de que hay jabalíes -en algunos lotes bastantes- y que a nada que descienda el monte las capturas irán, lógicamente, aumentando, aunque para eso todavía hay que esperar.

