Arranca el año siete del Río Miera

Contador a cero. Días de nervios, hormigueo en el cuerpo y proposiciones. El Cantabria Deporte Río Miera arranca su séptimo capítulo en la categoría élite ... con unos objetivos «realistas y ambiciosos». Las 18 ciclistas -la plantilla está cerrada, aunque abierta en caso de que llegue una incorporación especial- y el equipo técnico de la escuadra se han concentrado en Hoznayo desde el viernes para unas jornadas de convivencia que «servirán como el primer contacto del curso», como explica Roberto San Emeterio, coordinador del equipo y mecánico del UAE del World Tour. Sobre todo para las caras nuevas, entre ellas dos júnior recién ascendidas: «Ese es un ejemplo de la esencia que tiene este grupo y con el que nació. Estamos satisfechos de que puedan continuar su formación y vean que sí existe camino».

La temporada recién finalizada se les ha dado bien: «Estamos orgullosos. No sorprendidos, porque sabemos el trabajo que hay detrás, pero no podemos negar que hemos superado las expectativas». Han ganado la Copa de España a nivel individual (en categoría élite con Eva Anguela y en sub 23 con Ayala Serrano) y por equipos, un triunfo que premia la regularidad y la constancia durante la temporada, ya que su formato se compone de siete pruebas en las que se obtienen puntos para la general. «Hemos hecho pleno y eso es de valorar. Se han dado muchas circunstancias, pero lo hemos hecho. Por equipos, por cuatro puntos, lo que es una prueba de la igualdad que existe», explica.

Fueron siete pruebas de las que el Cantabria Deporte ganó dos: en León y Abanilla con Eva Anguela, que también terminó segunda en Noja y Betanzos. «Nos sirve para comenzar 2026 con mucha motivación y ganas», explica San Emeterio, quien agradece la actitud de «un grupo humano de diez o doce técnicos que emplean su tiempo y de los fisios que comienzan su andadura profesional ayudándonos, para quienes este paso previo a veces les sirve de escaparate y trampolín, y a todos los que de manera altruista aportan mucho para que esto haya crecido». El Cantabria Deporte estará compuesto en 2026 por alrededor de 45 ciclistas desde la categoría cadete hasta la élite, una cifra que aumenta hasta las sesenta si se suman las integrantes de la Escuela de Ciclismo de Meruelo, íntimamente ligada al proyecto desde su origen. Una situación que nada tiene que ver con la que existía hace dos décadas, cuando echó a rodar «con doce ciclistas y un coche». El cambio que ha dado el ciclismo femenino era impensable. «Ahora ya hay chicas que viven de esto y eso es un espejo para las jóvenes; ven que existe una opción y la referencia actúa como un motor para ellas», añade el técnico.

El equipo crece poco a poco y cada vez es más competitivo. En 2025 sus integrantes compitieron en citas como la Volta a Catalunya, Vuelta a Extremadura y pruebas UCI como la Durango-Durango. También han conocido el ciclismo internacional en la Vuelta a Portugal y en su debut en Bélgica, con la participación en clásicas de primavera. Para 2026, el equipo mantiene el patrocinio del Gobierno de Cantabria, «sin el cual no sería posible», y el apoyo de otras firmas que contribuyen para que este curso los objetivos sean un poco más exigentes, aunque existe un impedimento: «Al no ser un equipo profesional necesitamos que nos inviten a ciertas carreras. Dependemos de eso y nos limita. Es una pena, porque no hay una regulación específica, andas pendiente de las invitaciones para acudir o no y las corredoras tienen que esperar», lamenta San Emeterio.

Aun así, con esas limitaciones como estructura con las que cuenta el club, sus resultados este año hablan por sí solos con la presencia de ciclistas en la selección española, caso de Anguela y Serrano, o varios triunfos autonómicos en País Vasco y Madrid. También ha contado con ciclistas como Bea Roxo, que ha representado a Portugal en el Campeonato de Europa.