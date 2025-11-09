El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Integrantes de laplantilla élite y sub23 del CantabriaDeporte Río Miera. DM
Ciclismo

Arranca el año siete del Río Miera

El equipo se ha concentrado en Hoznayo en la primera toma de contacto de su séptima temporada

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Contador a cero. Días de nervios, hormigueo en el cuerpo y proposiciones. El Cantabria Deporte Río Miera arranca su séptimo capítulo en la categoría élite ... con unos objetivos «realistas y ambiciosos». Las 18 ciclistas -la plantilla está cerrada, aunque abierta en caso de que llegue una incorporación especial- y el equipo técnico de la escuadra se han concentrado en Hoznayo desde el viernes para unas jornadas de convivencia que «servirán como el primer contacto del curso», como explica Roberto San Emeterio, coordinador del equipo y mecánico del UAE del World Tour. Sobre todo para las caras nuevas, entre ellas dos júnior recién ascendidas: «Ese es un ejemplo de la esencia que tiene este grupo y con el que nació. Estamos satisfechos de que puedan continuar su formación y vean que sí existe camino».

