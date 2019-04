Ciclismo La Cantabrona llega a su quinta edición con importantes novedades en el recorrido Imagen de archivo del numeroso pelotón de la Cantabrona. / lacantabrona.com La carrera se disputa el día 20 de abril | Este año no se ascenderá a Lunada, aunque el recorrido largo es digno de una etapa del Tour de Francia, con siete puertos de montaña SUSANA ECHEVARRÍA Santander Miércoles, 10 abril 2019, 14:43

Este año La Cantabrona no subirá a Lunada. No se podrá ver, como en ediciones anteriores, a los miles de cicloturistas atravesando los neveros del puerto cántabro que separa Cantabria de Burgos. Pero no perderá la dureza que forma parte de su identidad. El recorrido largo de La Cantabrona es digno de una etapa pirenaica del Tour de Francia, con siete puertos de montaña en 170 kilómetros. Un trazado hecho para cicloturistas muy en forma o para corredores que hayan competido en ciclismo.

La Cantabrona disputará este año en su quinta edición y será el próximo sábado 20 de abril. La salida y la llegada serán en Polanco y el objetivo de la organización este año es llegar a un máximo de 2.000 participantes. La gran novedad es que se ha invertido el recorrido de otros años y que no se ascenderá Lunada y sí Estacas de Trueba. En estos momentos, ya hay inscritos 1.600 participantes.

Los participantes deberán superar cinco puertos de montaña en una prueba que cruza de norte a sur Cantabria y que incluso llega a la provincia de Burgos. La prueba constará de dos recorridos, uno largo de 170 kilómetros con 3.700 metros de desnivel positivo, y un segundo recorrido corto de 109 kilómetros con un desnivel de 1.700 metros.

La salida será a las 8.30 horas y los dos grupos de corredores se mantendrán unidos en la carretera durante 40 kilómetros hasta llegar a Liérganes, donde los que vayan a cubrir la distancia más larga tomarán dirección La Cavada para comenzar una jornada en la que se encadenan siete puertos de montaña: Alisas, Collado del Asón, Portillo de la Sía, Estacas de Trueba, la Barguía, alto de San Martín y La Montaña. la dureza comienza en Alisas, desde donde se baja a Arredondo y luego, por el collado del Asón y La Sía. Se entrará en Burgos bajando hasta Las Machorras y allí se subirá el puerto de Estacas de Trueba, para bajar hasta la zona de Vega de Pas y encarar la subida a La Braguía y llegar a Selaya. Allí se unirán a los corredores que hagan el recorrido más corto para tomar dirección a la meta en Polanco, aunque antes se pasará por el alto de San Martín y el de La Montaña

Los participantes en la prueba corta se dirigirán desde Liérganes a San Roque de Riomiera para ascender el Caracol. Allí habrá un tramo cronometrado, para encaminarse hasta Selaya donde se unirá a los participantes en el recorrido más largo.

La inscripción aún se puede realizar a través de la web y se cerrará el 15 de abril de 2019, salvo que se llegue al número máximo de participantes, en cuyo caso se cerrará la inscripción anticipada con antelación a la fecha prevista. El importe de la inscripción será de 15 euros para los ciclistas federados y de 45 para los que no tengan licencia de la Real Federación Española de Ciclismo.

Los dorsales se entregarán en la zona de salida, en Polanco, de 16.00 a 20.00 horas el viernes y el mismo día de la prueba de 7.00 a 8.15 horas.

La Cantabrona dará comienzo a las 8.30 horas del sábado 20 de abril y se cerrará la llegada a las 17.30 horas, salvo que todos los participantes hayan concluido la prueba antes de esa hora.