Ciclismo Carlos Rodríguez da un zarpazo en la cronoescalada y se hace con el liderato en la Vuelta al Besaya Carlos Rodríguez, durante la cronoescalada disputada este sábado entre Arenas de Iguña y Bostronizo. El ciclista granadino de la Fundación Contador tiene que defender el jersey amarillo en la etapa que este domingo cerrará la prueba juvenil SUSANA ECHEVARRÍA Santander Sábado, 22 junio 2019, 17:05

El granadino Carlos Rodríguez ha dado un zarpazo en la tercera etapa Vuelta Internacional al Besaya y se ha hecho con el jersey de líder de la prueba. El ciclista del Kometa-Fundación Contador ha hecho un tiempo increíble en cronoescalada individual (10 minutos 19 segundos), pedaleando a más de 29 km/h en una subida de cinco kilómetros (desde Arenas de Iguña a Bostronizo) en la que había rampas del 11% de desnivel. El madrileño Pablo García, del Salchi, que salió vestido de líder, hizo 31 segundos más que Rodríguez, lo que le obligó a ceder el jersey amarillo a corredor de Almuñécar. El tercer mejor tiempo lo hizo Juan Ayuso, un corredor del conjunto Bathco, que todavía tiene mucho que decir en esta categoría pues es juvenil de primer año y se está mostrando como una gran promesa.

Ver clasificaciones completas Clasificaciones tercera etapa-CRI (5KM.)

Para Carlos Rodríguez, la de este sábado es su tercera victoria en Bostronizo, ya que en 2016 ganó aquí como cadete, y el año pasado, en su primer año como juvenil, se impuso también en la meta que este sábado le vio alzar las manos. Eso sí, hace un año no se vistió de líder y después se quedó con las ganas de llevarse la Vuelta al Besaya. Pero este sábado no ha sido así. Carlos Rodríguez es ya líder de la carrera y con muchas probabilidades de llevarse la ronda cántabra juvenil. Tiene al completo y a sus órdenes al potente equipo Kometa-Fundación Contador que dirige Guillermo Gutiérrez y su clase y las fuerzas que tiene no están al alcance de cualquiera. Sólo un desafortunado imprevisto podría quitarle este domingo el triunfo final.

Carlos Rodríguez recoge el trofeo de campeón de la etapa y el maillot de líder de la general. / Antonio 'Sane'

Carlos Rodríguez aventaja en la general a Pablo García en 23 segundos y en 34 a Juan Ayuso, del Bathco, y a su propio compañero Raúl García Pierna. El quinto lugar de la general lo ocupa el cántabro Miguel Sánchez Prado, del equipo Pindal, a 40 segundos del líder. Los cinco primeros no están separados ni tan siquiera por un minuto. ¿Será suficiente tiempo para que este domingo el Kometa y Carlos Rodríguez puedan llevarse su ansiada Vuelta al Besaya? La cuarta y última etapa de la ronda, que se disputa este domingo a partir de las 11.00 horas, tiene la palabra. Es la jornada más dura de esta edición: 110,4 kilómetros entre Torrelavega y Los Corrales de Buelna donde los ciclistas tendrán que gestionar la Collada de Brenes, que se corona a 37 kilómetros de la meta, y el siempre juez de la carrera, la Collada de Cieza, cuya cumbre está situada a poco más de once kilómetros de la línea de llegada en la avenida de Cantabria.

Algunos de los líderes provisionales de las diferentes clasificaciones generales. De izquierda a derecha, Pablo García (por puntos), Carlos Rodríguez (general individual), Miguel Sánchez (primer cántabro) y Juan Ayuso (primer año). / Antonio 'Sane'