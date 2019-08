Ciclismo La corredora cántabra Alba Leonardo se cuelga el bronce en el Nacional junior Alba Leonardo, con su medalla de playa, junto a su directora Cristina San Emeterio La corredora de Limpias se impuso al sprint a otras tres compañeras de escapada para hacerse con el tercer puesto en el Nacional que se disputó en Asturias SUSANA ECHEVARRÍA Santander Martes, 20 agosto 2019, 09:37

La corredora cántabra Alba Leonardo, del Río Miera-Meruelo, ha logrado colgarse la medalla de bronce en los Campeonatos de España de categoría júnior que se disputaron el pasado fin de semana en Asturias. La corredora de Limpias se hizo con el bronce tras batir al sprint a tras tres compañeras de escapada. De este modo, el CC Meruelo consigue metal en todas las categorías de los Campeonatos de España: Irene Méndez en elite y sub23, Lucía Ruiz en cadetes -además de Ainara Albert en la crono- y también en Ciclocross con Aida Nuño, Sandra Trevilla -oro y bronce elites- y Paula Díaz, plata sub23.

Alba estuvo atenta en la parte inicial de la prueba a los numerosos cortes que trataron de hacerse para formar una escapada más o menos numerosa y que pudiese poner las cosas difíciles al pelotón. Tampoco era ajena a esos intentos la gallega Carla Fernández, también del CC Meruelo,, que probó varias veces a lo largo de todo el recorrido, aunque sin demasiada suerte.

Sin embargo, al empezar la fase decisiva de la prueba, sobre 79 kilómetros y con salida y llegada en Pravia, el pelotón marchaba todavía compacto. Mientras Ana Ortega –Canarias- y Lindes González –Cantabria- hacían trabajo de equipo para sus jefas de filas, tanto Alba como Carla entraban en el corte definitivo de apenas una decena de ciclistas que se formó ya de cara a meta y que iba a la caza de la ciclista vasca Amaia Lartitegi, que finalmente fue la vencedora.

En una llegada en grupo muy reducida, Naia Amondarain logró entrar segunda, después de haber sufrido una avería, con Alba tercera y firmando un bronce en los Campeonatos de España que suponen una gran recompensa a una temporada en la que ha ido de menos a más y en la que ha tenido que superar momentos difíciles, como cuando se rompió el cúbito. La ciclista de Limpias, que se ha formado en el CC Meruelo desde pequeña, explicaba cómo había sido la carrera: «Me he encontrado muy bien sobre todo en las subidas, cuando se iba a ritmo. No pude salir al ataque de Amaia porque esos cambios de ritmo tan explosivos me cuestan, pero sabía que iba bien. Cuando se ha quedado ya el grupo pequeño al final, lo he dado todo para hacer el sprint y estoy contentísima con esta medalla».

Por su parte, Carla Fernández entraba sólo un poco más atrás, en una peleada novena plaza y pagando el esfuerzo anterior, pero dejando huella de su valentía.