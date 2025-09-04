Una etapa que apunta a resolverse con una fuga

'Fuga', 'escapada', 'atacar'... Tres pesos pesados del ciclismo cántabro, Antonio Angulo, Enrique Aja y Herminio Díaz Zabala, analizan la etapa de hoy entre Laredo ... y Los Corrales. Los tres apuntan que no es un día para los gallos de la general y sí para quien se marche en busca de la gloria.

Antonio 'Chava' Angulo Ciclista del Burgos Burpellet BH «En la etapa de hoy habrá fuga. Y va a llegar a la meta»

«En la etapa de este jueves habrá fuga. Y va a llegar a meta». Antonio Angulo (El Llano, Udías, 1992) es uno de los muy pocos corredores cántabros que ha tenido opciones de correr en esta Vuelta a España en la que no hay ningún representante de la región. El ciclista del Burgos Burpellet BH sigue las evoluciones de su equipo en esta ronda, y está convencido de que la etapa de hoy en Cantabria tendrá protagonismo con una fuga. El Angliru, al día siguiente, hará guardar fuerzas a los gallos de la Vuelta.

«Es una etapa corta, y por lo tanto será nerviosa», señala el ciclista del Burgos Burpellet BH. «Hasta el comienzo de la subida a Alisas hay 30 kilómetros. Hasta ahí será difícil hacer la fuga. Alisas será determinante para hacerla».

El 'Chava' Angulo prevé una etapa en la que habrá «dos luchas». Una, por la etapa. Y otra, de menos intensidad, entre los hombres fuertes de la carrera. «Brenes puede hacer la selección de que alguien lo quiera probar», estima. «Pero con la etapa del Angliru al día siguiente, no va a haber grandes diferencias entre los favoritos. Llegarán todos juntos a Los Corrales». Puede ser un puerto para algún «ataque tímido, por ejemplo de Almeida, para seguir probando a Vingegaard». Pero el hecho de que sean, aunque duros, pocos kilómetros «y que la etapa no termine en Brenes...».

Angulo previene de ese último puerto. «En 2022 hubo una caída a la entrada. La gente venía enfilada». Y sobre todo del descenso. «En el primer kilómetro apenas hay curvas. Luego, en la zona de bosque, el asfalto es irregular, con curvas bastante cerradas. No creo que nadie arriesgue».

Así que la etapa tiene todos los números para que la gane un corredor escapado. «La fuga va a estar muy peleada. Alisas va a marcar un poco las características de los corredores que estén en esa fuga. Un Jay Vine... De ese tipo. Un perfil escalador». El 'Chava' Angulo tampoco descarta a Pablo Castrillo, que aguantó casi hasta el final el ritmo de Vine el martes en Larra Belagua. O a un Tom Pidcock, un consumado especialista en el descenso «y que lo podría probar en la bajada de Brenes». El cántabro, hombre rápido en su etapa de élite y sub-23 en la que ganó dos Copas de España consecutivas con el Gomur, no prevé que un sprinter gane en Los Corrales. «Brenes es demasiado duro para ellos. Ni aún empezando a subir con minuto y medio sobre los escaladores».

Enrique Aja Exciclista «Va a ser una etapa muy rápida»

«El puerto final va a decidir la carrera. Y quizás haya alguna fuga». Enrique Aja (Pontones, Ribamontán al Monte, 1960) llevará 30 años sin competir profesionalmente, pero la experiencia es algo que no se olvida, como montar en bici. Sus predicciones para la etapa de hoy giran en torno a la rapidez que va a mantener a los favoritos compitiendo por la carrera hasta el puerto final. «Llegado al puerto cerca de meta, es posible que haya competencia, pero lo más probable es que antes se produzca una fuga». El lugar, señala, seguramente sea antes de llegar a la subida de Alisas, donde ya se pueda conocer al ganador de esta etapa. «Ataques va a haber, eso fijo. Y antes de llegar, al líder siempre le interesa que haya una escapada, siempre y cuando esta sea controlable».

Aja no ve peligro en la Collada de Brenes para disputarse el título. «Es dura, pero no es un puerto excesivamente largo, y tampoco es para perder la Vuelta a España». También destaca el hambre de victoria que trae el británico Pidcock. «Lo que vimos ayer de él ha sido agradable, se le vio con ganas».

El tiempo también supone un obstáculo para el resultado según Enrique Aja. «La bajada de Brenes, especialmente con la lluvia, sí que puede suponer cierto peligro para los ciclistas, pero son todos profesionales, así que no creo que se produzcan incidentes».

Herminio Díaz Zabala Exciclista y director deportivo «Hoy habrá una escapada desde el principio»

«El puerto de Brenes es exigente. Quizás sea decisivo». Herminio Díaz Zabala (Reocín, 1964) pone el planteamiento sobre el papel que él se haría como profesional si siguiera compitiendo. Cree que esta va a ser una etapa muy movida desde el principio. «Van a estar buscando la escapada desde el pitido de salida. Seguramente la salida sea muy nerviosa». El punto crítico de la carrera lo marca el Alto de Alisas, donde Zabala cree que se decidirá la escapada, «o antes incluso». La orografía cántabra facilita que pueda haber distancia entre los participantes. «El territorio de Cantabria es un poco quebrado, tampoco es excesivamente duro, y en el final hay un puerto exigente de la carrera, lo que hace que no sea una etapa para poder controlar para los sprinters».

No cree que el Alto de Brenes sea un lugar «decisivo» para decidir un ganador, pero tampoco lo descarta. «El que tenga la intención de atacar, puede hacerlo habiendo una escapada por delante. Así que hoy será un día de fuga y de jugarse la etapa entre los de delante». Pocas pistas parecen apuntar al grupo general. «La victoria sí que se la van a jugar entre un grupo de escapados y luego desde el pelotón si que se puede dar circunstancias de que alguno se fugue desde Brenes». Este grupo de escapados seguramente se decida antes de Alisas.

Los favoritos para Zabala son el español Marc Soler y el australiano Jay Vine. «Son dos corredores que el final se les puede dar muy bien, y además están en un muy buen momento. En un momento dado podría estar muy bien tenerlos por delante, sobre todo con cualquier movimiento por parte del portugués João Almeida desde atrás. Son dos corredores a tener en cuenta para coger la fuga con ellos».

La salida de Brenes «tiene rampas duras y un principio importante que puede ser peligroso para los ciclistas porque va a haber mucha pelea para estar colocado», por lo que no se descartan caídas por la rivalidad en la entrada al puerto.