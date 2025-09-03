Marco G. Vidart Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:18 Comenta Compartir

«Habrá fuga. Y va a llegar a meta». Antonio Angulo (El Llano, Udías, 1992) es uno de los muy pocos corredores cántabros que ha tenido opciones de correr en esta Vuelta a España en la que no hay ningún representante de la region. El ciclista del Burgos Burpellet BH sigue las evoluciones de su equipo en esta ronda, y está convencido de que la etapa de este jueves en Cantabria tendrá protagonismo con una fuga. El Angliru, al día siguiente, hará guardar fuerzas a los gallos de la Vuelta.

«Es una etapa corta, y por lo tanto será nerviosa», señala el ciclista del Burgos Burpellet BH. «Hasta el comienzo de la subida a Alisas hay 30 kilómetros. Hasta ahí será difícil hacer la fuga. Alisas será determinante para hacerla».

El 'Chava' Angulo prevé una etapa en la que habrá «dos luchas». Una, por la etapa. Y otra, de menos intensidad, entre los hombres fuertes de la carrera. «Brenes puede hacer la selección de que alguien lo quiera probar», estima. «Pero con la etapa del Angliru al día siguiente, no va a haber grandes diferencias entre los favoritos. Llegarán todos juntos a Los Corrales». Puede ser un puerto para algún «ataque tímido, por ejemplo de Almeida, para seguir probando a Vingegaard». Pero el hecho de que sean, aunque duros, pocos kilómetros «y que la etapa no termine en Brenes...».

Angulo previene de ese último puerto. «En 2022 hubo una caída a la entrada. La gente venía enfilada». Y sobre todo del descenso. «En el primer kilómetro apenas hay curvas. Luego, en la zona de bosque, el asfalto es irregular, con curvas bastante cerradas. No creo que nadie arriesgue».

Así que la etapa tiene todos los números para que la gane un corredor escapado. «La fuga va a estar muy peleada. Alisas va a marcar un poco las características de los corredores que estén en esa fuga. Un Jay Vine... De ese tipo. Un perfil escalador». El 'Chava' Angulo tampoco descarta a Pablo Castrillo, que aguantó casi hasta el final el ritmo de Vine el martes en Larra Belagua. O a un Tom Pidcock, un consumado especialista en el descenso «y que lo podría probar en la bajada de Brenes». El cántabro, hombre rápido en su etapa de élite y sub-23 en la que ganó dos Copas de España consecutivas con el Gomur, no prevé que un sprinter gane en Los Corrales. «Brenes es demasiado duro para ellos. Ni aún empezando a subir con minuto y medio sobre los escaladores».