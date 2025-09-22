El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Cobo, a su entrada ayer en meta. Kerm Pharma

Iván Cobo roza la gloria en el Giro della Romagna

El cántabro llegó en solitario por detrás de Scaroni, ganador de la prueba, tras un recorrido muy selectivo en la exigente clásica italiana

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

Al palo otra vez. El ciclista cántaro Iván Cobo (Kerm Pharma) acabó segundo, por detrás del italiano del Astana, Christian Scaroni, en una nueva edición ... del Giro della Romagna, una de las clásicas transalpinas de final de temporada que suele cerrar el calendario en el norte de Italia. El astillerense no pudo dar alcance a Scaroni, que firmó una carrera casi perfecta, pese a que en los últimos kilómetros saltó del grupo perseguidor y protagonizó una contrarreloj en busca del corredor local. 51 segundos le separaron de la victoria en la concurrida meta de Faenza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  2. 2

    Un desembarco pasado por agua en Laredo
  3. 3 El Ayuntamiento de Camargo decreta la paralización de la actividad de Valoria
  4. 4

    La celebración de otra edición del Galerna Fest revive la polémica del pasado año
  5. 5

    Ryanair recibe 60 millones del Gobierno en sus 21 años en el Seve Ballesteros
  6. 6

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  7. 7

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  8. 8

    «El Estado envía más dinero que nunca y los servicios empeoran. ¿A qué lo dedica Buruaga?»
  9. 9

    Comienzan las obras del antiguo Zara de Torrelavega para convertirlo en un gimnasio de cuatro plantas
  10. 10 El presente y el futuro de la inteligencia artificial, protagonista en Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Iván Cobo roza la gloria en el Giro della Romagna

Iván Cobo roza la gloria en el Giro della Romagna