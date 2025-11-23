El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
Iván Cobo, esta temporada. Reuters

Iván Cobo

Ciclista
«Este ha sido mi mejor año y espero superarlo»

El astillerense será la referencia cántabra en el pelotón profesional y asume, tras una campaña «al fin sin contratiempos», que «la exigencia va tan rápido como los ciclistas»

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cuatro años de profesionalismo es como una carrera. Ahora, a Iván Cobo le falta el máster y lo espera aprobar en 2026. El infortunio ... le ha impedido acercarse a su potencial y con tan solo no sufrir contratiempos, el de El Astillero acaba de firmar su «mejor temporada». Le queda un año de contrato en el Kern Pharma, el equipo que apostó por él para dar el salto. Cobo hace balance de 2025 ahora que anda «disfrutando y cogiendo fuerzas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  3. 3

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  4. 4 Seis mil cuervos bailan con Fito
  5. 5

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  6. 6

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    La empresa de Basuras de Santander incorporará 84 vehículos y 5.000 contenedores nuevos
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Este ha sido mi mejor año y espero superarlo»

«Este ha sido mi mejor año y espero superarlo»