Vingegaard, durante la cronoescalada del Tour. EFE

El reto de Vingegaard pasa por Cantabria

La Vuelta llegará el 4 de septiembre con una jornada entre Laredo y Los Corrales. Al día siguiente, Cabezón de la Sal dará la salida a la decisiva etapa con final en L'Angliru

Aser Falagán e Iván Benito

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

En ese camino hacia su tercer triunfo en una grande, el danés tiene por delante, además de la contrarreloj, seis grandes jornadas de montaña. Una ... de ellas, al final de la segunda semana y poco antes del último día de descanso, con salida en Cabezón de la Sal y que, con final en L'Angliru, se prevé decisiva para la general.

