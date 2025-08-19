El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Madrazo, con el maillot de la montaña de La Vuelta. DM

Ciclismo

Una vuelta sin cántabros y con dos etapas montañesas

La ronda arranca el sábado de nuevo sin ciclista de la Comunidad en el pelotón, con una jornada entre Laredo y Los Corrales y salida desde Cabezón para alcanzar el Angliru

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

La Vuelta 2025 arranca este sábado en Turín (Italia), en una edición que volverá a atravesar Cantabria en su recorrido en dos etapas distintas, pero, ... una vez más, no contará con ciclistas nacidos en la Comunidad Autónoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  3. 3 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  4. 4

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  5. 5 El área octava de Puente San Miguel resurge con un proyecto de 180 viviendas «de lujo»
  6. 6

    La lluvia se alía con Cantabria para frenar los incendios que amenazan Liébana
  7. 7

    Intentan salvar a un ave protegida atacada por un perro en Mataleñas
  8. 8

    Sergio y la emoción del debut
  9. 9

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  10. 10

    «Los de Madrid salimos zumbando cada verano en busca de alguna playa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una vuelta sin cántabros y con dos etapas montañesas

Una vuelta sin cántabros y con dos etapas montañesas