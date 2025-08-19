La Vuelta 2025 arranca este sábado en Turín (Italia), en una edición que volverá a atravesar Cantabria en su recorrido en dos etapas distintas, pero, ... una vez más, no contará con ciclistas nacidos en la Comunidad Autónoma.

La ronda española contará con la presencia de corredores importantes en el panorama internacional, como Jonas Vingegaard, Juan Ayuso, Mikel Landa, Joao Almeida, Richard Carapaz, Egan Bernal o Tom Pidcock, entre muchos otros. El danés de Visma es el gran favorito al triunfo final, con el ex del Bathco, ahora en UAE, Juan Ayuso, como principal rival en la lucha por subir a lo más alto del podio en la jornada final, en Madrid.

Entre los 184 ciclistas que tomarán la salida en el país transalpino, una vez más, no habrá ningún cántabro. Muestra del momento de debilidad que vive no sólo este deporte en la Comunidad Autónoma, si no, en líneas generales, en España.

Antonio 'Chava' Angulo no ha sido seleccionado en el 'ocho' del Burgos Burpellet BH y el Kern Pharma, después de convertirse en el equipo revelación de la pasada edición, con tres victorias de etapa, ni siquiera ha sido invitado en este 2025, así que Iván Cobo y Miguel Ángel Fernández se quedaron sin opción de tomar parte en la gran ronda española.

Sí que estará en Turín un clásico del ciclismo cántabro, aunque ahora no irá encima de una bicicleta, sino dentro de un coche. Jesús Ezquerra, que colgó 'la burra' la pasada temporada, es uno de los directores deportivos del Burgos Burpellet BH.

La Vuelta a España contará con una etapa íntegra por Cantabria y una con salida en la Comunidad Autónoma y que se antoja como una de las decisivas de la competición. El jueves 4 de septiembre, en la decimosegunda jornada del recorrido, el pelotón tomará la salida en Laredo, de donde la prueba ya ha partido en dos ocasiones a lo largo de su historia. Serán 144 kilómetros de trazado y 2.393 metros de desnivel positivo, con final en Los Corrales de Buelna y con paso por el puerto de Alisas, de Segunda Categoría, y la Collada de Brenes, de Primera. Esta última, con cima a 22 kilómetros de la meta y un descenso complicado, puede tener influencia en el triunfo final. «Cantabria volverá a dejarnos una etapa rápida, nerviosa y divertida. La subida a Alisas pude servir para formar la escapada del día y, ya en la parte final, la dura ascensión a Collada de Brenes hará la selección final. Los favoritos deberán estar atentos para no ceder en su cima ya que la parte final hasta la meta será muy rápida», resume la jornada el director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín. La etapa pasará por localidades como Ramales, La Cavada, Liérganes, Vega de Villafufre o Barros, que contará con un sprint especial.

Al día siguiente, los ciclistas tomarán la salida en Cabezón de la Sal. Serán unos veinte kilómetros por territorio cántabro -atravesará localidades como Lamadrid, San Vicente de la Barquera, Pesués o Unquera-, antes de entrar en el Principado de Asturias, donde al pelotón le espera L'Angliru. La jornada será prácticamente llana hasta su parte final, donde aguardan, antes de la ascensión final, La Mozqueta y El Cordal, ambos de Primera Categoría. «La etapa más larga de edición. La primera parte irá en paralelo a la costa para adentrarse en Asturias y encontrar la dureza concentrada en el tramo final. La Mozqueta y el Cordal serán la antesala de la subida final al durísimo Altu de L'Angliru. Afrontar la Cueña Les Cabres con casi 200 kilómetros en las piernas será una prueba de fuego para los favoritos que, si tienen un mal día, podrían decir adiós a La Vuelta», prevé Escartín.