Sigue en directo la etapa entre Laredo y Los Corrales

Los ciclistas recorren 144,9 kilómetros, con dos puertos en el trazado, Alisas y la Collada de Brenes

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:13

Actualizado Hace 3 minutos

15:25

Se podría hablar casi de tres pelotones. No hay orden en la carrera. Ninguno.

15:24

Ahora luce el sol en la etapa. A ver si sigue así hasta el final.

15:17

El pelotón pasa por la cima de Alisas, a 48 segundos de los fugados.

15:16

Marc Soler corona en primera posición el puerto de Alisas.

15:14

Ha habido una caída en plena subida... Parece que sin ninguna consecuencia para los afectados.

15:10

El grupo ya es de una treintena de unidades. Entre ellas, cinco del Movistar. Es un mini pelotón...

15:08

La fuga va haciendo camino. Ya son 47 segundos al pelotón, a 3,5 kilómetros de coronar Alisas.

15:05

Marc Soler, Pedersen, Ayuso que ha llegado... En la fuga hay 'galgos' de postín.

15:05

En el pelotón, el Visma de Vingegaard va tirando del pelotón.

15:04

Los corredors ya suben el puerto de Alisas, de segunda categoría.

15:03

Ya se preveía que la etapa iba a ser terreno propicio para las fugas. Lo saltos son constantes.

15:02

Juan Ayuso (UAE) intenta saltar del pelotón para meterse con los de adelante.

15:01

Ojo que el asfalto está mojado. Por la zona ha llovido. A ver si la meteorología respeta.

14:56

La salida, en Laredo, entre protestas propalestinas, pero sin incidentes.

14:56

Ya se ha montado la primera fuga del día. El maillot verde, Mads Pedersen, está en un grupo de unas 20 unidades.

14:55

Los corredores afrontan un recorrido de 144,9 kilómetros, con dos puertos puntuables. Alisas, de segunda, y Collada de Brenes, de primera.

14:46

Buenas tardes. Iniciamos el directo de la etapa de la Vuelta a España entre Laredo y Los Corrales de Buelna.

Actualización disponible

Publicidad

