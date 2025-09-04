Sigue en directo la etapa entre Laredo y Los Corrales
Los ciclistas recorren 144,9 kilómetros, con dos puertos en el trazado, Alisas y la Collada de Brenes
Santander
Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:13
15:25
Se podría hablar casi de tres pelotones. No hay orden en la carrera. Ninguno.
15:24
Ahora luce el sol en la etapa. A ver si sigue así hasta el final.
15:17
El pelotón pasa por la cima de Alisas, a 48 segundos de los fugados.
15:16
Marc Soler corona en primera posición el puerto de Alisas.
15:14
Ha habido una caída en plena subida... Parece que sin ninguna consecuencia para los afectados.
15:10
El grupo ya es de una treintena de unidades. Entre ellas, cinco del Movistar. Es un mini pelotón...
15:08
La fuga va haciendo camino. Ya son 47 segundos al pelotón, a 3,5 kilómetros de coronar Alisas.
15:05
Marc Soler, Pedersen, Ayuso que ha llegado... En la fuga hay 'galgos' de postín.
15:05
En el pelotón, el Visma de Vingegaard va tirando del pelotón.
15:04
Los corredors ya suben el puerto de Alisas, de segunda categoría.
15:03
Ya se preveía que la etapa iba a ser terreno propicio para las fugas. Lo saltos son constantes.
15:02
Juan Ayuso (UAE) intenta saltar del pelotón para meterse con los de adelante.
15:01
Ojo que el asfalto está mojado. Por la zona ha llovido. A ver si la meteorología respeta.
14:56
La salida, en Laredo, entre protestas propalestinas, pero sin incidentes.
14:56
Ya se ha montado la primera fuga del día. El maillot verde, Mads Pedersen, está en un grupo de unas 20 unidades.
14:55
Los corredores afrontan un recorrido de 144,9 kilómetros, con dos puertos puntuables. Alisas, de segunda, y Collada de Brenes, de primera.
14:46
Buenas tardes. Iniciamos el directo de la etapa de la Vuelta a España entre Laredo y Los Corrales de Buelna.
