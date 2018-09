Torrelavega puede decidir la Vuelta Alejandro Valverde comprueba el trazado de la contrarreloj en la que hoy se examinará sobre sus opciones reales en la Vuelta. / Daniel Pedriza Iván Gutiérrez, subcampeón del mundo CRI, analiza para El Diario la contrarreloj Santillana-Torrelavega MARCOS MENOCAL Santillana Martes, 11 septiembre 2018, 07:24

«Es una contrarreloj muy, pero que muy dura, y hasta el mínimo error de cálculo te puede eliminar». A Iván Gutiérrez (Hinojedo, 1978) le hubiese gustado agachar el lomo sobre su cabra, acercar la nariz al manillar, enfundarse el hiperceñido buzo habitual de tantas tardes y batirse con las manecillas del reloj esta tarde entre Santillana del Mar y Torrelavega. Sin embargo, ya tuvo bastante durante sus catorce temporadas como profesional. Por todo ello pocos pueden como él desenmascarar los secretos de la determinante etapa que hoy se celebra en Cantabria. «Sin duda, será clave. Una contrarreloj exigente, muy difícil, con la clasificación general tan apretada y la tercera semana de una Vuelta es uno de los días más importantes». Iván aprendió a andar en bicicleta apenas a quince kilómetros de donde hoy estará la rampa de salida. Miles de sus entrenamientos transcurrieron por «todas las trampas que tiene la contrarreloj». Es un recorrido escogido a conciencia «para que haga daño». No hay apenas respiros y «la obligación de ir al límite es constante porque hay muchísima subida». El de Hinojedo analiza para El Diario Montañés los 32 kilómetros del trazado de hoy: «Hay tramos en los que puede entrar el aire. Los repechos obligan a los cambios de ritmo; vienes de mover un desarrollo de 58x11 y de repente hay que poner un 58x25 o quitar el plato. Eso desgasta». Para Iván la dureza inicial es la clave: «Se sale y ya subes el alto de Santillana, giras en Cóbreces y subes el Alto de Novales, todo ello a balón parado como quien dice... Eso es algo que duele mucho». El cántabro fue un consumado especialista de la lucha contrarreloj.

Además de proclamarse campeón del mundo sub 23, logró colgarse la medalla de plata de la modalidad ya en profesionales. Conoce perfectamente como debe gestionarse un recorrido tan duro como el diseñado para esta etapa en la región: «Hay que llegar con algo al alto de Novales, el que va a Golbardo. Y, claro, en el Alto de Quijas hay que tener la fortaleza suficiente para no perder. Tanto un alto como otro, en una etapa en línea, no son nada, pero en una contrarreloj vas al límite y harán mucho daño», asegura. Adelante que el que cometa el pecado de «forzar demasiado en los tramos de bajada inicial lo puede pagar. Hay que calcular y gestionar hasta el máximo los esfuerzos».

Los corredores, ayer, en Torrelavega. / Daniel Pedriza

El exciclista profesional huye de los tópicos que dicen que 'esta etapa es para especialistas o no'. «Yo lo era y sin embargo sólo pude ser tercero en un prólogo del Tour de Francia y una vez quinto en otra etapa. Al final, los contrarrelojistas puros tiene nueve o diez oportunidades en todo el año de disputar su prueba de forma aislada. Una contrarreloj en una gran vuelta es diferente».

En esta ocasión, los ciclistas llegan con 15 etapas en las piernas, con la clasificación general apretadísima y con varias jornadas de montaña por correr. ¿A quién le viene bien el recorrido que une Santillana con Torrelavega?: «Si a Valverde le hubieran preguntado hace tiempo qué tipo de contrarreloj prefería hubiera elegido esta». Ni más ni menos. Ve al murciano como favorito entre los líderes de la Vuelta. «Tal y como he visto a Alejandro y como veo a Yates, Quintana o López, pienso sinceramente que es al que mejor le va y el que más provecho puede sacar de la etapa. Kriswick está bien, pero está lejos ya. Puede meterse si le sale bien, pero creo que Alejandro saldrá reforzado». Lo tiene claro. El murciano ha ganado dos etapas y llegó a la Vuelta con idea de preparar el Mundial de Innsbruck (30 de septiembre), sin embargo es segundo en la general, ha ganado dos etapas «y se ha mantenido con los mejores en La Camperona y en Los Lagos, donde debía haber perdido tiempo».

El que fuera campeón de España de la agónica disciplina que pone frente a frente al ciclista y al reloj en varias ocasiones -una de ellas precisamente en Santillana del Mar, «aunque se hacía al revés y no tiene nada que ver el recorrido»- apunta a Valverde como el «preferido para dar un salto más en la general» y a Rohan Denis «como el favorito a la victoria». «Ya digo que lo de ser contrarrelojista es algo que se tiene, se nace, es innato. Es probable que durante lo que va de Vuelta haya hecho menos esfuerzos que los que optan a la general y llegará mañana (por hoy) más fresco y dispuesto a ganar». Iván señala «la acumulación de fatiga como clave para rendir». El cántabro explica que «hay corredores como Castroviejo, que está muerto, pero que por inercia, ha nacido para este tipo de carreras y estará delante seguro. En cambio hay otros que dependen de sus fuerzas».

Los deportistas se fotografiaron con sus seguidores. / Daniel Pedriza

Iván supervisó ayer el recorrido de la etapa en el coche de Movistar, junto a José Luis Arrieta, director del equipo español. Siguió de cerca lo que se 'guisa' en la sala de máquina; cómo se estudia cada recoveco, cómo se analiza cada curva y cada desarrollo a utilizar. Asistió a los secretos entre director y ciclistas en la víspera de una de las etapas más determinantes de la Vuelta. «Cada corredor es un mundo. Por ejemplo, ahora todo se mide. Desde el coche se puede ver cuántos vatios de potencia mueve cada corredor. Se podía comprobar como Valverde es capaz de subir muchísimos y luego bajarlos, en cambio Quintana lo hace más mantenido. Esto va con la persona y también se entrena», explica el cántabro. «Mañana (por hoy) veremos como Denis o Castroviejo te clavan los vatios, como si fueran una máquina. Con esa virtud se nace». Ahora bien, pese a todo ello, Iván confía «en el talento de corredores como Alejandro, que sabrá gestionar como debe su sufrimiento». Contrarrelojista, escalador, sprinter... Razas. Cada uno pertenece a una. Sus virtudes son innatas y se tienen o no se tienen.

Tecnología punta

En una época como la actual, donde todo se mide para luego poder ser comparado, una contrarreloj como la que puede definir la Vuelta es un campo de pruebas. La tecnología está más que presente. Bicicletas aerodinámicas, ruedas de perfil, lenticulares; más o menos inclinación en el manillar, tejidos especiales para que el aire resbale; el casco exacto para que la resistencia al viento sea mínimo. Pulsómetros, velocímetro y el famoso potenciómetro. este último aparato mide los vatios de potencia que imprime cada corredor a sus pedales.

Un chivato insobornable de cómo le van la cosas. «Yo no lo usaba porque a mi me hacía perder la concentración en muchísimas más cosas que hay que tener en cuenta en una etapa como la de mañana (por hoy). Necesitaba atención en la carretera para seguir las partes con menos rugosidad, para beber en las zona lentas, para no perder la posición aerodinámica en las rápidas...», recalca. No está en contra del progreso, ni mucho menos, tan solo asegura que «habrá algunos que lo sigan a rajatabla y que aquí sabrán cómo tienen que subir Golbardo y Quijas y lo clavarán y otros, como Valverde, que seguirá sus sensaciones». «A mi me gustaba sentir -continúa- lo que sufría mi cuerpo, que es dolor, no da tiempo a sentir mucho más porque va al límite».