El parón de la Vuelta escala las movilizaciones en medio de un pulso diplomático creciente

3.151 kilómetros es la distancia que han recorrido los ciclistas en La Vuelta 2025 y es la distancia en línea recta entre Madrid y ... Tel Aviv. Una brecha casi infranqueable, como la que separa a los Gobiernos de Pedro Sánchez y Benjamin Netanyahu, que solo ha hecho crecer en las últimas semanas al calor de las protestas civiles y los «mensajes incitadores», como así calificó este domingo el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, las palabras de Pedro Sánchez en Málaga.

El de este domingo ha sido el último choque de una escalada de tensión entre ambos ejecutivos que comenzó con las nueve medidas anunciadas por Sánchez hace exactamente una semana. En aquella intervención desde el Palacio de la Moncloa, y sin posibilidad de preguntas por parte de los periodistas, el presidente del Gobierno se refirió por primera vez abiertamente a la ofensiva israelí en Gaza como «genocidio». Desde aquellas palabras, los miembros del equipo de Gobierno de Benjamin Netanyahu y el propio primer ministro israelí han ido elevando el tono dialéctico contra los máximos dirigentes españoles. «El intento corrupto del Gobierno de Sánchez de distraer la atención de graves casos de corrupción mediante una campaña antisemita y antiisraelí es evidente», escribió Saar en las redes sociales.

Horas más tarde -tras producirse el atentado en Jerusalén en el que murieron seis personas, una de ellas un joven español-, Netanyahu fue aún más duro con la postura oficial española en el conflicto. «Sánchez y sus ministros retorcidos, que justificaron la masacre del 7 de octubre, han optado desde hace mucho tiempo por alinearse con Hamás... es vergonzoso».

Tras estas declaraciones, el Ministerio de Exteriores llamó a consultas a la embajadora en Tel Aviv, después de la prohibición de entrada al país a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego. El Ejecutivo de Sánchez respondió con un comunicado en el que aseguró que «no se dejará amedrentar en su defensa de la paz, el derecho internacional y los derechos humanos». Además, el texto difundido por Moncloa describió las acusaciones israelíes de antisemitismo como falsas y calumniosas.

Sin embargo, el conflicto diplomático entre Madrid y Tel Aviv alcanzó el penúltimo de sus picos de tensión el pasado jueves, después de que la oficina del primer ministro Netanyahu acusara a Pedro Sánchez de «amenazas genocidas». El dirigente israelí escribió en la red social X, parafraseando unas supuestas palabras de Sánchez durante su intervención a principios de la semana pasada en Moncloa, que «España no podía frenar el combate de Israel contra los terroristas de Hamás porque su país no tiene armas nucleares». «Es una amenaza genocida flagrante contra el único Estado judío del mundo», añadió en otro post. Netanyahu hizo referencia a las palabras de Sánchez en las que señaló que «España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos parar la ofensiva israelí, pero eso no significa que vayamos a dejar de intentarlo». El departamento dirigido por Albares calificó los comentarios de Netanyahu como falsos y calumniosos.

Vergüenza para España

Los últimos episodios de enfrentamiento dialéctico se produjeron este fin de semana, aunque algunos ya han pasado al terreno económico. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, anunció que las empresas israelíes no participarán en la edición del año que viene del Mobile World Congress, la feria tecnológica que se celebra anualmente en Barcelona, por el «apoyo sistemático a Hamás».

El, hasta ahora, último encontronazo lo protagonizó anoche uno de los miembros del Ejecutivo de Netanyahu más beligerantes con el equipo de Gobierno de Pedro Sánchez. Gideon Saar, titular de Exteriores de Israel, siguió con las acusaciones vertidas por Netanyahu: «Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para «frenar a Israel»», denunció. «Hoy (por el domingo) ha animado a los manifestantes a salir a las calles y ha hecho que la multitud propalestina oyera los mensajes de incitación e hiciera explotar la carrera. Vergüenza para España».