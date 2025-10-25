La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

Mónaco será la salida de La Vuelta 2026. Este sábado se ha desvelado, a diez meses de la salida, el trazado de la primera etapa ... de la ronda española el próximo año. la primera etapa tendrá un escenario de lujo, las calles de Mónaco por las que circulas los Fórmula Uno en el GP del principado. Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino.

El trazado de la crono inaugural, que se disputará el sábado 22 de agosto, pondrá en valor los lugares emblemáticos del Principado: la Plaza del Casino con el Hotel Paris y su Café París, el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque (que será atravesado por los ciclistas), el Estadio Louis II. Además, tendrá el aliciente de que la llegada sobre la línea de salida y meta del Gran Premio de Fórmula 1.

El domingo 23 tocará el turno de la salida de la segunda etapa desde Mónaco. En esta jornada, el arco de salida estará situado en la Plaza del Palacio Princier. Tras uno recorrido neutralizado por las calles del Principado, la salida real se dará junto al Jardin Exotique para que los ciclistas abandonen Mónaco camino de Francia en la primera jornada en línea de La Vuelta 26.

«A través de este evento deportivo, tenemos la oportunidad de mostrar al mundo otra faceta de nuestro país, orientado a la promoción del deporte llamado popular, en su sentido más noble», señaló el Príncipe Alberto de Mónaco. «Acoger La Vuelta es mucho más que una celebración del deporte, de sus atletas y del rendimiento en una disciplina de gran exigencia. Es un símbolo de apertura y proyección para nuestro país que, recuerdo, es en este año 2025 la Capital Mundial del Deporte», añadió.

Por su parte, Javier Guillén destacó la idoneidad del Principado para acoger esta salida: «Mónaco es sinónimo de excelencia deportiva y de capacidad organizativa. Aquí se celebran algunos de los eventos más prestigiosos del mundo, con el Gran Premio de Fórmula 1 como joya de la corona«. »Iniciar La Vuelta en este escenario es un honor y una garantía de éxito para todos», confesó