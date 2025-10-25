El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lando Norris, en el GP de Mónaco de este año. Ep
Vuelta

La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:49

Comenta

Mónaco será la salida de La Vuelta 2026. Este sábado se ha desvelado, a diez meses de la salida, el trazado de la primera etapa ... de la ronda española el próximo año. la primera etapa tendrá un escenario de lujo, las calles de Mónaco por las que circulas los Fórmula Uno en el GP del principado. Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego reduce a escombros la nave de Conservas Crespo en Santoña
  2. 2

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  3. 3 En Torrelavega, donde el cachopo es todo un ritual
  4. 4

    La nueva vida del centenario Barrio Obrero del Rey de Santander
  5. 5

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  6. 6

    Detenido por sacar sin permiso 7.670 euros de la cartilla bancaria de su abuela
  7. 7

    La gran fiesta de los ingenieros industriales
  8. 8

    La construcción de 300 casas junto al golf de Santa Marina ya está en marcha
  9. 9

    Detenido el cuidador de un perro que fue encontrado en Liencres con una gran herida en el cuello
  10. 10

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1