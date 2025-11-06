La Federación Cántabra renuncia a acciones judiciales contra la Casona por la cesión del IMD

EFE Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

La Real Federación Cántabra de Fútbol (RFCF) ha decidido renunciar a continuar las actuaciones judiciales emprendidas contra el Ayuntamiento de Santander, al haberse constatado que las autorizaciones de uso del Instituto Municipal de Deportes (IMD) no fueron concedidas a la Fundación Martinus, sino a la Asociación Nacional de Minifútbol. En un comunicado, la RFCF informó de que, sin embargo, tras analizar el expediente municipal, ha detectado «irregularidades de especial gravedad que podrían tener trascendencia penal y/o administrativa», al haberse presentado solicitudes de uso de instalaciones municipales «usurpando la condición de presidente de la Asociación Nacional de Minifútbol, cargo que no ostenta ni ha sido autorizado por dicha asociación el firmante».

«Las solicitudes fueron tramitadas y concedidas por el IMD en base a esa representación falsa, y las tasas públicas bonificadas derivadas de dichas autorizaciones fueron abonadas por la Fundación Martinus en nombre de la Asociación Nacional de Minifútbol por importe de 12.450 euros, lo que evidencia un posible uso instrumental de la Asociación para la obtención de beneficios económicos públicos», señala.

Según la Federación, las competiciones celebradas bajo la denominación de la Asociación Nacional de Minifútbol carecen de los seguros deportivos obligatorios exigidos, lo que supondría una infracción de la normativa. Los seguros presentados ante el Ayuntamiento, tanto de accidentes deportivos como de responsabilidad civil, figuran contratados a nombre de la Fundación Martinus, que no es la organizadora de las competiciones. La RFCF lo pondrá en conocimiento de las autoridades por la posible existencia de falsedad en la representación, uso indebido de entidades sin ánimo de lucro, obtención de beneficios de tasas públicas de forma indebida y contratación irregular de seguros deportivos.