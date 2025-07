Patri Guijarro, timonel de una España que sueña a lo grande

David Hernández Madrid Sábado, 26 de julio 2025, 17:29 Comenta Compartir

El éxito de la selección española en la Eurocopa no se podría entender sin la presencia de Patri Guijarro. La jugadora nacida en Palma de Mallorca se ha hecho con las riendas del combinado nacional brillando en estadísticas que no son tan visibles, pero sí fundamentales para que un equipo coseche victorias. En la semifinal disputada contra Alemania fue la líder en recuperaciones (12), la que más toques dio al balón (142) y la que obtuvo mayor precisión en los pases (109/121). Esta capacidad para mostrar su mejor versión en los partidos importantes no está al alcance de cualquiera y habla, mucho y bien, de una jugadora diferencial que alegra la vida a sus compañeras.

«Patri Guijarro hace que todo sea más fácil», reconoce Alexia Putellas. Y la seleccionadora, Montse Tomé, asegura que la mallorquina es la mejor centrocampista defensiva del mundo. A sus 27 años, Patri Guijarro ha demostrado siempre mucha personalidad y madurez, ya que fue una de las quince futbolistas que se negaron a acudir con la selección hasta que Jorge Vilda dejase de estar al frente de la misma. El impacto en los resultados no fue malo, porque España se proclamó campeona del mundo en 2023, pero el juego colectivo de ahora es mejor al de entonces y en gran parte es gracias a la mediocentro.

Su presencia destaca también a nivel de clubes, donde Patri es el eje del Barcelona y una pieza clave para que su equipo haya sido el mejor del mundo en los últimos años. Los títulos la respaldan. La mallorquina tiene en su palmarés seis Ligas, siete Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y tres Champions. Ha sido incluida numerosas veces en el once del año de la UEFA y llegó a ser la octava clasificada en la lista del Balón de Oro femenino en 2023. Lleva desde que inició su carrera al máximo nivel, ya que se incorporó a La Masia con tan solo 15 años. Es la primera jugadora que obtuvo el bachillerato mientras formaba parte de la cantera culé.

Su nombre casi nunca es el más sonado, ya que se encuentra rodeada en el centro del campo por Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, quienes suman cuatro Balones de Oro en los cuatro últimos años. Aunque jugar con las mejores te hace mejor, la realidad es que es la propia Patri Guijarro quien hace que todo funcione desde la sombra. Es ese perfil de futbolista que todos los entrenadores desean tener en su plantilla para garantizar estabilidad y éxito para el futuro. A veces parece que el fútbol son solo goles, pero para ello es fundamental tener la posesión y contar con la mejor recuperadora de balones, que además es capaz de iniciar con clase las jugadas, para que sus compañeras tengan más libertad y puedan centrarse en atacar y llevarse todos los focos.

Mentalidad ganadora

Uno de los rasgos que diferencia a las buenas futbolistas de las cracks es la mentalidad y la ambición. Patri Guijarro lleva toda su carrera ganando títulos, desde las categorías inferiores de la selección hasta su paso por el Barcelona, donde su equipo no tiene quien le tosa a nivel nacional y es una de las grandes superpotencias a escala europea. Esto podría derivar en un ego o en un conformismo que no está presente, ya que ella sigue al pie del cañón dispuesta a ganar siempre. Todavía tiene 27 años y está a tiempo de engrandecer su legado, tanto individual como colectivo. «No me conformo, siempre quiero más» o «cuando la pelota está en mis pies siento que puedo hacer lo que quiera con ella» son algunas frases que ejemplifican la ambición de esta futbolista que no tiene techo.

Patri Guijarro se ha erigido en una de las jugadoras más influyentes de la Eurocopa, donde ha completado 416 pases, 50 más que la segunda futbolista en dicho apartado, con un acierto en las entregas cercano al 90%. Además ha recuperado 32 balones, a solo tres del mejor registro del torneo. Es la líder silenciosa del centro del campo de la selección española y todavía le queda pendiente un último baile en la final contra Inglaterra, en la que saldrá a darlo todo en el campo y a contagiar ese espíritu a sus compañeras. Es lo que ha hecho siempre y ahora, cuando cada vez acapara más miradas, dispone de un escaparate idóneo para llevar su estrella a otro nivel.