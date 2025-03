Jenni Hermoso vuelve a quedarse fuera de la convocatoria de España

Óscar Bellot Madrid Viernes, 28 de marzo 2025, 11:38 Comenta Compartir

Jenni Hermoso sigue al margen de los planes de Montse Tomé. La futbolista de Tigres volvió a quedarse fuera de la convocatoria que la seleccionadora española ofreció este viernes de cara al doble compromiso con Portugal en la Liga de Naciones. La ausencia de la jugadora madrileña por tercera ocasión consecutiva es la nota más destacada de una lista a la que regresan Alexia Putellas y Patri Guijarro, quienes causaron baja en el anterior parón de selección debido a problemas físicos.

Máxima goleadora histórica de la selección, Jenni Hermoso no ha vuelto a enfundarse la elástica de la vigente campeona del mundo desde los Juegos Olímpicos celebrados el pasado año en París y pese a que Tomé siempre ha apelado a motivos puramente deportivos para explicar la razón por la que no ha vuelto a contar con la jugadora de Carabanchel, la madrileña confiaba en que el buen momento por el que atraviesa con su club, con diez goles generados en trece partidos con Tigres, le sirviese para retornar al combinado nacional, algo que no se ha producido.

«Jenni ha sido y es una jugadora importante. En este último tiempo su rendimiento en el campo ha evolucionado. Me ha llegado que está con ganas de seguir trabajando para volver a la selección. No hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora. Nuestro trabajo es elegir a las 23 mejores y ahora estamos en este punto», acotó Tomé durante la rueda de prensa que ofreció en Vigo.

Más allá de la ausencia de Jenni Hermoso, la convocatoria que Montse Tomé ofreció a través de un emotivo vídeo en el que un grupo de mujeres gallegas que han dedicado su vida al mundo de la pesca fueron las encargadas de desvelar los nombres de las 23 futbolistas citadas, ofreció otra serie de apuntes destacados.

La entrenadora ovetense, que tiene las bajas de Ona Batlle por una lesión fibrilar en el soleo de la pierna izquierda, de Teresa Abelleira, que se rompió el cruzado durante un entrenamiento con la selección antes del choque disputado el pasado mes frente a Inglaterra, y de Lucía García, víctima de un esguince en el tobillo derecho, sigue sin contar con Misa, guardameta del Real Madrid que no ha vuelto a jugar con la selección española desde los Juegos Olímpicos de París y que venía de completar grandes actuaciones, pero que deberá aguardar una mejor ocasión para regresar a la selección puesto que Tomé refrenda su confianza bajo palos en Cata Coll y en Adriana Nanclares, además de citar para los dos partidos ante Portugal a Eunate Astralaga, joven portera del Athletic a la que se le augura un espléndido futuro.

Vuelve Esther González

Sí regresa, en cambio, Esther González, delantera del Gotham que fue una pieza destacada durante la etapa como seleccionador de Jorge Vilda pero que apenas había contado para Tomé hasta la fecha. Su vuelta a la selección coincide con la ausencia para los dos próximos compromisos de Alba Redondo, delantera del Real Madrid que aterrizó en Chamartín precisamente para cubrir el hueco que dejó la goleadora granadina con su marcha al fútbol estadounidense. Llama la atención asimismo la entrada de Berta Pujadas, central del Valencia, y de Macarena Portales, atacante del Levante Badalona. En el capítulo de bajas sorprende la de Laia Codina, defensa del Arsenal que venía siendo fija en las convocatorias de la seleccionadora.

La selección española se medirá a Portugal el 4 de abril en Paços de Ferreira y cuatro días después recibirá al combinado luso en Vigo. Dos compromisos ante la vigesimosegunda clasificada del ranking FIFA en las que las de Montse Tomé tratarán de sumar los seis puntos para reponerse así del revés sufrido a finales de febrero en Wembley, donde la vigente campeona del mundo cayó por 1-0 a Inglaterra. Previamente, España había iniciado con buen pie su andadura en esta Liga de Naciones derrotando por 3-2 a Bélgica en el Estadio Ciutat de València con goles de Claudia Pina, Lucía García y Cristina Martín-Prieto.

-Las 23 convocadas:

Porteras: Cata Coll, Adriana Nanclares y Eunate Astralaga.

Defensas: Laia Aleixandri, Jana Fernández, Olga Carmona, Berta Pujadas, Shei, María Méndez, Leila Ouahabi e Irene Paredes.

Centrocampistas: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Vicky López y Maite Zubieta.

Delanteras: Mariona Caldentey, Esther González, Cristina Martín-Prieto, Athenea, Salma Paralluelo, Claudia Pina y Macarena Portales.

Temas

Selección Española Femenina de Fútbol