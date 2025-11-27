España, de nuevo a las puertas de un título

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Cuatro meses y un día después de la final de la Eurocopa, en la que España cedió ante Inglaterra en los penaltis un cetro al que había opositado con más argumentos que nadie sobre el césped, la selección se sitúa de nuevo a las puertas de un título. Dulce rutina en la que vive instalada La Roja desde hace algo más de dos años, cuando en el verano de 2023 asaltó el olimpo del fútbol femenino con el título mundial conquistado en Sídney. A partir de entonces, suma ya tres finales más de cuatro posibles, pues solo se le escapó la última ronda en los Juegos Olímpicos de París, en los que acabó en cuarta posición después de perder el duelo por el bronce ante Alemania.

Precisamente el combinado germano, tantos años dominador hegemónico en el Viejo Continente, aparece otra vez al otro lado del tablero, para dirimir la suerte de la segunda edición de la Liga de Naciones. España, actual campeona del torneo y protagonista de un camino casi inmaculado por la competición con siete victorias y una sola derrota, y la ocho veces reina de Europa abren una extraña final a ida y vuelta con un primer encuentro en Kaiserslautern que promete emociones fuertes.

La victoria española en la semifinal de la Eurocopa, con un gol de Aitana Bonmatí en el descuento, derribó al fin la barrera histórica de no haber vencido nunca al conjunto alemán y vengó en parte la afrenta del enfrentamiento olímpico. Sin embargo, esta España sigue hambrienta, como demostró el arrollador triunfo en la semifinal frente a la potente Suecia, resuelta con sendas victorias en Málaga y Gotemburgo además de un contundente 5-0 en el marcador global de una eliminatoria que sirvió de inmejorable estreno para la seleccionadora Sonia Bermúdez. Como Jorge Vilda -Mundial 2023- y Montse Tomé -Liga de Naciones 2024 y Eurocopa 2025-, sus cuestionados predecesores, la entrenadora madrileña ya ha alcanzado una final, aunque a la exfutbolista internacional le han bastado dos partidos y dos meses y medio en el cargo para fijar su primer hito.

Como piedra fundacional de su etapa cerró definitivamente el cisma de las 15 rebeldes con el regreso de Mapi León y apagó la polémica que rodeaba a Jenni Hermoso con la vuelta de la máxima goleadora histórica de España a las convocatorias. Una vez conquistada la ansiada paz social, mostró a las primeras de cambio que su España sigue siendo una máquina bien engrasada, que pretende incluso pulir detalles para incidir en su dominio e integrar a una nueva generación de talentos con el propósito de asegurar un futuro al menos tan prometedor como el presente.

Once de gala

Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y los cinco Balones de Oro consecutivos que suman entre las centrocampistas azulgranas siguen marcando el ilusionante hoy de una selección que a la espera de Patri Guijarro ha encontrado a Laia Aleixandri como ancla. Le sobra talento en la medular pero también gol, con Claudia Pina, Mariona o Esther; jerarquía defensiva a través de Irene Paredes y Mapi León; y también presume del cerrojo de Cata Coll.

En el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern el combinado de Sonia Bermúdez abrirá la final de la Liga de Naciones con un once de gala y sin especular con el resultado, tal y como acostumbra, a pesar del formato a dos partidos. Enfrente, una Alemania muy competitiva, tal y como demostró en la Eurocopa, sin el concurso de las goleadoras Lea Schüller, por motivos familiares, y Giovanna Hoffmann, lesionada, pero con el retorno de Ann-Katrin Berger, una garantía bajo palos decisiva en aquella pugna por el bronce olímpico de mal recuerdo para España.

-Alineaciones probables:

Alemania: Berger, Gwinn, Minge, Küver, Kett, Senss, Nüsken, Wamser, Brand, Bühl y Anyomi.

España: Cata Coll, Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Eva Navarro, Mariona y Claudia Pina.

Árbitro: Iuliana Demetrescu (Rumanía).

Hora: 20:30 h. Fritz-Walter-Stadion.

Televisión: La 1.