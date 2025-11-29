El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los jugadores de la selección cántabra celebran uno de sus goles. RFEF
Fútbol

Cantabria suma un punto que sabe a poco

La selección montañesa empata ante Asturias y deja escapar dos puntos en el tiempo de añadido en el Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Copa Regiones UEFA

José Compostizo

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:19

Comenta

Cantabria se dejó dos puntos en el tiempo de añadido ante una Asturias que luchó hasta el final para conseguir un empate que se puede calificar como justo (2-2) en el primer encuentro del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Copa Regiones UEFA que se puede calificar como justo (2-2).

Selección de Asturias

Ordoñez, Alonso (Ekeneme m.87), Busto, Figar, Casas, Layman (Solis m.75), Meana (Arana m.65), Quirós, Monasterio (Galo m.65), Nistal (Samuel m.75), Collado.

2

-

2

Selección de Cantabria

Sergio, Francés (Menéndez m.85), Bascuñana, Herruzo, Samuel (Hodei m.62), Montes (Cardona m.73), Pablo Gómez (Diouf m.85), Musy (Salinas m.62), Rafa García, Juan Ruiz, Carral (Marcos m.73)

  • Goles: 0-1 m.50 Carral, 0-2 m.80 Marcos, 1-2 m.90+1 Figar, 2-2 m.90+4 Mateo

  • Árbitro: David Azcona (C. Navarra). Amonestó a Meana, Collado y Arguelles de Asturias y a Bascuñana y Francés por parte cántabra

El partido se disputó en el campo municipal de San Miguel de la localidad navarra de Aoiz, y la selección cántabra intentó hacerse con las primeras posesiones del encuentro. El combinado que dirige José Febrero propuso una presión alta que dificultó la salida de balón y se mostró más cómodo sobre el verde, encontrando huecos para progresar con balón y cerrando espacios en defensa para incomodar a los asturianos. Pero con el paso de los minutos, el encuentro se igualó y ni Asturias ni Cantabria se mostraron acertados en los metros finales para poner en apuros a los guardametas. No obstante, los de José Febrero firmaron un primer tiempo muy sólido y Juan Ruiz dispuso de dos ocasiones para desnivelar el marcador, pero en una el balón se le fue rozando el larguero y en la otra su disparo desde el vértice del área lo detuvo el meta Ordoñez.

Con Cantabria bien plantada y Asturias incapaz de encontrar los espacios en la zaga cántabra, el encuentro se fue al descanso con empate a cero. La emoción no llegaría hasta el segundo tiempo.

Tras el paso por vestuarios, ambos conjuntos buscaron dar un paso adelante en el aspecto ofensivo. No obstante, la poca claridad de ideas y las numerosas imprecisiones en la creación del juego mantuvieron el choque igualado hasta que llegó el momento clave del partido. A los cinco minutos de la reanudación, Juan Ruiz puso un buen centro por la banda izquierda y Carral solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Era el 0-1.

Asturias acusó el gol y estuvo varios minutos a merced de la selección cántabra, que buscó el segundo. De nuevo Juan Ruiz pudo conseguirlo, pero su disparo desde la frontal se marchó rozando el poste. A falta de diez minutos para la finalización del encuentro llegó el segundo gol para los de Febrero al rematar Marcos un balón en el segundo palo.

La resurrección asturiana

A partir del segundo tanto Asturias se hizo dueño y señor de la posesión, mientras que los cántabros buscaron acciones a la contra. Y cuando parecía que los tres puntos se los llevaría Cantabria, en la prolongación, llegó el primer gol asturiano. Figar remató de cabeza un saque de esquina en el minuto 91 y tres más tarde, Mateo puso las tablas en el marcador. En la tanda de penaltis el combinado cántabro se impuso a Asturias, aunque el resultado no afecta a la suma de puntos en la fase.

A pesar de la buena imagen ofrecida, Cantabria no pudo conseguir su objetivo y acabó concediendo un empate. Un primer revés que no es definitivo, pero que obliga a la selección de José Febrero a vencer a Navarra en el segundo y último partido de este primer sector mañana domingo a partir de las 12.30 horas. Los campeones de cada grupo, junto con los dos mejores segundos clasificados avanzarán hacia la fase intermedia, que se disputará por el sistema de eliminatorias a partido único en una sede aún por determinar.

