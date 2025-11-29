Cantabria suma un punto que sabe a poco

José Compostizo Santander Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

Cantabria se dejó dos puntos en el tiempo de añadido ante una Asturias que luchó hasta el final para conseguir un empate que se puede calificar como justo (2-2) en el primer encuentro del Campeonato Nacional de Selecciones Autonómicas Copa Regiones UEFA que se puede calificar como justo (2-2).

Selección de Asturias Ordoñez, Alonso (Ekeneme m.87), Busto, Figar, Casas, Layman (Solis m.75), Meana (Arana m.65), Quirós, Monasterio (Galo m.65), Nistal (Samuel m.75), Collado. 2 - 2 Selección de Cantabria Sergio, Francés (Menéndez m.85), Bascuñana, Herruzo, Samuel (Hodei m.62), Montes (Cardona m.73), Pablo Gómez (Diouf m.85), Musy (Salinas m.62), Rafa García, Juan Ruiz, Carral (Marcos m.73) Goles: 0-1 m.50 Carral, 0-2 m.80 Marcos, 1-2 m.90+1 Figar, 2-2 m.90+4 Mateo

Árbitro: David Azcona (C. Navarra). Amonestó a Meana, Collado y Arguelles de Asturias y a Bascuñana y Francés por parte cántabra

El partido se disputó en el campo municipal de San Miguel de la localidad navarra de Aoiz, y la selección cántabra intentó hacerse con las primeras posesiones del encuentro. El combinado que dirige José Febrero propuso una presión alta que dificultó la salida de balón y se mostró más cómodo sobre el verde, encontrando huecos para progresar con balón y cerrando espacios en defensa para incomodar a los asturianos. Pero con el paso de los minutos, el encuentro se igualó y ni Asturias ni Cantabria se mostraron acertados en los metros finales para poner en apuros a los guardametas. No obstante, los de José Febrero firmaron un primer tiempo muy sólido y Juan Ruiz dispuso de dos ocasiones para desnivelar el marcador, pero en una el balón se le fue rozando el larguero y en la otra su disparo desde el vértice del área lo detuvo el meta Ordoñez.

Con Cantabria bien plantada y Asturias incapaz de encontrar los espacios en la zaga cántabra, el encuentro se fue al descanso con empate a cero. La emoción no llegaría hasta el segundo tiempo.

Tras el paso por vestuarios, ambos conjuntos buscaron dar un paso adelante en el aspecto ofensivo. No obstante, la poca claridad de ideas y las numerosas imprecisiones en la creación del juego mantuvieron el choque igualado hasta que llegó el momento clave del partido. A los cinco minutos de la reanudación, Juan Ruiz puso un buen centro por la banda izquierda y Carral solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Era el 0-1.

Asturias acusó el gol y estuvo varios minutos a merced de la selección cántabra, que buscó el segundo. De nuevo Juan Ruiz pudo conseguirlo, pero su disparo desde la frontal se marchó rozando el poste. A falta de diez minutos para la finalización del encuentro llegó el segundo gol para los de Febrero al rematar Marcos un balón en el segundo palo.

La resurrección asturiana

A partir del segundo tanto Asturias se hizo dueño y señor de la posesión, mientras que los cántabros buscaron acciones a la contra. Y cuando parecía que los tres puntos se los llevaría Cantabria, en la prolongación, llegó el primer gol asturiano. Figar remató de cabeza un saque de esquina en el minuto 91 y tres más tarde, Mateo puso las tablas en el marcador. En la tanda de penaltis el combinado cántabro se impuso a Asturias, aunque el resultado no afecta a la suma de puntos en la fase.

A pesar de la buena imagen ofrecida, Cantabria no pudo conseguir su objetivo y acabó concediendo un empate. Un primer revés que no es definitivo, pero que obliga a la selección de José Febrero a vencer a Navarra en el segundo y último partido de este primer sector mañana domingo a partir de las 12.30 horas. Los campeones de cada grupo, junto con los dos mejores segundos clasificados avanzarán hacia la fase intermedia, que se disputará por el sistema de eliminatorias a partido único en una sede aún por determinar.