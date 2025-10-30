El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La afición castreña disfruta del partido en Riomar.

La afición castreña disfruta del partido en Riomar. Daniel Pedriza

Nadie quiso perderse la fiesta

Gran despliegue de la afición del Sámano para arropar a sus jugadores antes, durante y después de un partido copero que llenó las gradas del estadio castreño de Riomar

Borja Cavia

Borja Cavia

Castro Urdiales

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:31

Comenta

Cualquiera que haya vivido un partido en Sámano sabe que 90 minutos en el feudo de los Lobos son muy intensos. Esta vez no era ... Vallegón, sino Riomar el terreno de juego elegido, pero daba igual. Los jugadores iban a notar el aliento de la grada. Pese a la pista de atletismo, sí, pero también mucho más poblada. Enfrente, todo un Deportivo. Que es un Segunda División, pero no uno cualquiera, sino todo un campeón liguero; el club que puso contra las cuerdas al Milan, el conjunto que tuvo Europa a sus pies. Y, eso, los que ya empiezan a peinar canas, no lo olvidan.

