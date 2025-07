El delantero cántabro Mateo Joseph entrena en Pontejos durante sus vacaciones

Joseph tras firmar una temporada en Inglaterra anotando tres goles, repartiendo tres asistencias y proclamándose campeón de la Segunda División inglesa con el Leeds habiendo ... alcanzado los cien puntos, también ha participado en el europeo sub 21 con España. Marcó un gol y cayó eliminado en cuartos contra Inglaterra. Ahora, durante sus vacaciones antes de arrancar la pretemporada, el atacante cántabro el viernes por la mañana hizo un directo en su cuenta de Instagram ensayando disparos en el Nuevo San Lázaro de Pontejos.

En total ha disputado 41 partidos con el Leeds, pero su poco protagonismo en la recta final de la temporada ha provocado que este verano el natural de Escobedo se haya dejado querer por la Liga española y por el Betis. «Como en España no se vive en ningún lado. Claro que en algún momento estaría encantado de volver a jugar en la Liga. El Betis es un grandísimo club», confesaba Joseph en una entrevista que realizó con As durante el europeo. Su última campaña en la Península Ibérica tuvo lugar en la 20-21, con el filial del Espanyol y en Segunda División B.

De momento tiene contrato con el cuadro inglés hasta 2028, pero ha dejado constancia de que su futuro más próximo aún está por definir: «Tocará hablar con el Leeds, con el que todavía no lo he hecho. Luego pasará lo que tenga que pasar, que seguro es lo mejor para todos. Estaré preparado para las oportunidades que me den allá donde toquen». No cierra la puerta a ningún cambio de aires y aclara que «necesito más minutos para seguir desarrollándome como futbolista».