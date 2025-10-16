El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fútbol

La Federación Cántabra de Fútbol presenta un contencioso contra el Ayuntamiento de Santander

Denuncia que permite las competiciones futbolísticas de la Fundación Martinus pese a estar expresamente desautorizadas, lo que «pone en riesgo a los deportistas»

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:15

La Federación Cántabra de Fútbol ha interpuesto un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Santander por permitir la organización de las competiciones denominadas 'Fútbol Rápido', ... que se lelebran al margen del ente, y ha solicitado tanto a la Casona como en el Juzgado su inmediata suspensión. El motivo de lal contencioso no es este, sino que la RFCF sospecha que no se abonan todas las pólizas de seguros (hace dos semanas puso ya la situación en conocimiento de la Fiscalía) y ha prohibido, siempre dentro de lo que su ámbito de actuación lo permite, su celebración. De hecho, la propia Federación asegura que Santander es el único municipio cántabro (la Fundación Martinus) que permite la disputa de estas competiciones en sus instalaciones sin «la preceptiva autorización federativa».

