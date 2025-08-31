El Laredo levanta la Copa Federación en Bezana El Charles se impone al Escobedo con los goles de Oliver y Ndiaga y sueña con lograr una plaza en el próximo sorteo de Copa del Rey

José Compostizo Bezana Domingo, 31 de agosto 2025, 22:06 Comenta Compartir

El Laredo arrancará el próximo fin de semana la Liga de Tercera Federación con la inyección de moral de saberse campeón de la fase autonómica de la Copa Federación. Además de poder soñar con avanzar en la competición copera en pos de una plaza en el sorteo de la próxima edición de la Copa del Rey tras imponerse al Escobedo (0-2). A pesar de celebrarse en agosto, la final registró una notable presencia de aficionados, que disfrutaron de un encuentro intenso desde el pitido inicial.

Escobedo Fonso Liaño, Borja Rubio, Marcos, Morales, Álex García (Rafa), Edu Fontán, Izam, Gon Peña (Samu), Borja (Pablo Ruiz), Zorrilla (Tresgallo), Mario García (Javi García). 0 - 2 Laredo Puras, Peña, Arriola (Ndiaga), Oliver, Carral, Prieto (Zorrilla), Fuli, Iker Losa, Eneko (Seti), Iker Torre, Mikel (Maza). Goles: 0-1 m.14 Oliver, 0-2 m.79 Ndiaga.

Árbitro: Pablo González (C. Cántabro). Amonestó a Álex García y Rafa del Escobedo y por parte del Laredo a Carral.

El duelo no pudo arrancar de forma más emocionante, ya que en los diez primeros minutos los rojillos se pudieron adelantar en el marcador. Primero, el delantero Oliver con un disparo desde la frontal obligó a Fonso Liaño a emplearse a fondo, después, Arriola lo volvió a intentarlo con un remate que se fue rozando el poste. Gon Peña replicó para los blanquinegros con un lanzamiento desde el interior del área que obligó a Puras a realizar una excelente intervención para enviar el balón a córner. Nervios desde los primeros compases de un partido que poco a poco fue dando mayor protagonismo en el juego al Laredo, que generaba peligro con relativa facilidad gracias a las llegadas de Arriola y Mikel.

Mientras, el Escobedo buscaba rápidas acciones de ataque y jugadas a balón parado con las que llegaron también sus oportunidades, pero sin demasiado peligro ante Puras. Para entonces el Charles ya había conseguido hacer bueno su mayor dominio al marcar el primero Oliver tras un error del meta del equipo de Camargo. Pudieron ampliar la diferencia en el marcador los de Gorka Gaztelu, pero Mikel, tras un perfecto pase de Arriola, envió el balón por encima del larguero.

En la reanudación las cosas no iban a cambiar mucho, al menos en el inicio, aunque los de Camargo mejoraron con los cambios y dieron un paso al frente con un juego que empezaba a poner en serios apuros a su rival. Zorrilla y Gon Peña pudieron empatar, pero el disparo del defensa se marchó rozando el poste y al delantero le ganó el mano a mano Puras.

La tendencia del partido describía una trayectoria al alza del Escobedo frente a un Charles que resistía los envites camargueses. De nuevo lo intentó Gon Peña, pero el remate de volea se fue alto. El mismo destino que tuvo a renglón seguido el disparo de Mikel para el cuadro pejino.

El control del partido lo tenía el Escobedo, que no cejaba en buscar la portería contraria. Incluso intentándolo desde lejos con un lanzamiento de Pablo Ruiz desde la frontal del área que salió desviado. Pero a once minutos de la conclusión, un centro desde la izquierda a cargo de Maza lo remató Ndiaga tras colarse entre los centrales y rematar de cabeza batiendo a Fonso Liaño y asegurando la victoria del Charles, que volvía a ganar la Copa dos años después ante el mismo adversario.

Temas

Fútbol

Laredo