Laureano Ruiz, entrenador de entrenadores

Laureano Ruiz (Santander, 1937) ha recibido el Carné de Oro de la Federación Española de Fútbol por su trayectoria como técnico y formador de jugadores. ... Por sus sesenta años de banquillo, silbato y gorra. No solo eso, de palabra, conocimiento y método. Lo recibió en el Día del entrenador, aquí, en su casa, en un acto organizado por la Federación Cántabra y al que asistió Iván Cancela, presidente del Comité de Entrenadores de la RFEF.

Recogieron el galardón sus nietos, Laureano, Jorge y Simón Ruiz, que hoy le pegan a la pelota a ritmo que marca los consejos del abuelo. El veterano entrenador, en la frontera de los 88 años –los cumplirá en breve– agradeció a través de unas palabras la incitativa y valoró que este premio haya sido, precisamente en su tierra «dado que la mayoría de reconocimientos que he obtenido en mi vida han provenido de fuera –principalmente de Cataluña y del extranjero–, pese a ser aquí donde he desarrollado la mayoría de mi carrera y donde más esfuerzo y dedicación he aportado».

Noticia relacionada Las semillas de Laureano Ruiz

El acto de entrega se incluyó en el programa de Jornadas de Actualización que organizó la Cántabra, a las que asistieron, entre otros, los entrenadores actuales y con huella racingista, José Luis Oltra y Mehdi Nafti, y el actual seleccionador español sub-21, David Gordo. Hablaron de la profesión y el desarrollo de la figura del entrenador y dejaron para el final el reconocimiento a Laureano, cuya figura fue, como admitieron, una referencia en sus inicios y cuyos postulados siguen manteniendo la misma vigencia de entonces.

Lo de Laureano viene de lejos. Su imagen trasciende a lo deportivo. Ahora que todo tiene un efecto instantáneo y que el mañana ya es tarde, no resulta nada sencillo toparse con profesionales que se hayan concitando a fuego lento. La vocación de visionario de Laureano, que se ha premiado tantas veces y que viene a reivindicar ahora este 'Carnet Oro' comenzó en benjamines y concluyó en Primera División (Barça y Celta). Agarró la pizarra y no la soltó, categoría por categoría una vez que dejó de ser futbolista –internacional juvenil y con 18 años debutó en Primera con el Racing–.

Escucharon sus consejos alrededor de 30.000 futbolistas, de los que cerca de mil llegaron a ser profesionales y casi otros cincuenta, a internacionales.

Su leyenda se hizo grande más allá de Cantabria, donde recibió numerosas distinciones. Fue en España donde le nombraron 'Entrenador Nacional de Honor', un galardón reservado a muy pocos entrenadores.

Pero a Laureano siempre le gustó poner negro sobre blanco lo que con esfuerzo elaboraba. Su faceta de escritor fue traducida a varios idiomas y algunos de sus ensayos como 'Fútbol: de la base a la cúspide (1986) ' o 'Cómo lograr ser un gran futbolista (1998), por ejemplo, se convirtieron en un manual de referencia de quien quiso se jugador de fútbol alguna vez y quien se quiso dedica r a los banquillos. Sus ideas novedosas, sus postulados vanguardistas siempre fueron por delante de la actualidad y eso le proporcionó una fama como a pocos entrenadores de este país. Impartió congresos y cursos para entrenadores en los cinco continentes y algunos medios deportivos de referencia, como la prestigiosa revista de fútbol francesa L'Equipe le eligió como uno de los tres teóricos del fútbol más importantes del siglo XX.

La huella de Laureano impregna el fútbol moderno desde cuando no lo era tanto. Johan Cruyff, llegó a decir que «aunque en el fútbol- base del Barça y Racing consiguió logros aún no superados, su primera obsesión no era ganar sino jugar bien al fútbol».

Innovador, creador del método formativo del Barça y el precursor del modelo y estilo de juego culé, que luego difundieron a nivel global Cruyff y Guardiola, como se reconoce desde el propio club, fueron algunas de las hazañas conseguidas con chándal y botas, que le han convertido el alguien especial entre la comunidad futbolística.

Las teorías de Laureano fueron revolucionarias con unos métodos de entrenamiento y estilo de juego muy avanzados a su época, donde se apostaba por entrenamientos integrados con balón y primando el talento por encima de la fuerza y la altura, algo que hoy es el pan de cada día.