El trono europeo sale a subasta

Con cinco equipos españoles incluidos entre los 36 aspirantes y una nutrida corte de favoritos, la Liga de Campeones dará este martes el pistoletazo de ... salida a una nueva edición del torneo estrella de clubes cuya línea de meta estará situada en Budapest. El Puskas Arena, llamado así en honor del legendario goleador húngaro que levantó tres 'orejonas' con el Real Madrid y conquistó también el oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki celebrados en 1952, será el escenario donde desembocará, el 30 de mayo de 2026, una carrera de fondo en la que el PSG pondrá en juego la corona que se ciñó masacrando el pasado 31 de mayo al Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich. El coloso francés ostenta el trono europeo, pero la subasta se perfila más reñida que nunca y las pujas están a punto de comenzar dentro de un juego que nada tiene que envidiar a la sanguinaria saga de literatura fantástica concebida por George R. R. Martin.

Atendiendo al análisis de probabilidades, tantas veces inútil en un deporte que resulta maravilloso entre otras cuestiones por ser impredecible, el principal candidato es el Liverpool, al que el superordenador de Opta otorga un 20,4% de opciones de hacerse con el cetro del Viejo Continente por séptima vez. Vigente campeón de una Premier League que se presenta como el actor protagonista del torneo al reunir a seis postulantes, un hito inédito en la historia de la máxima competición continental, el conjunto de Anfield se ha erigido además en el indiscutible rey del mercado de fichajes veraniego con una inversión de 484,68 millones.

El astronómico gasto acometido por los de Merseyside, que les ha permitido incorporar a estrellas del calibre de Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitiké, entre otros, carga de responsabilidad al equipo dirigido por Arne Slot, técnico neerlandés al que, tras devolver a los 'reds' a lo más alto en Inglaterra, se le exige también que dé un paso al frente en Europa, después del batacazo sufrido el curso anterior, cuando cayó en octavos de final frente al a la postre campeón PSG tras arrasar en la fase de grupos.

Otro representante de esa Superliga encubierta que es la Premier figura inmediatamente detrás del Liverpool por lo que respecta a las lecturas matemáticas realizadas antes de que el balón eche a rodar. Se trata del Arsenal de Mikel Arteta, apuntalado con un 16% de probabilidades de conquistar la gloria tras avanzar hasta semifinales de la Champions durante la pasada campaña. Los 'gunners' tampoco han reparado en gastos, 293,5 millones en la ventana estival que les han permitido robustecer la plantilla con figuras que están llamadas a darles un nuevo salto de calidad como Martín Zubimendi, Eberechi Eze o Viktor Gyökeres.

El tercer escalón dentro de las predicciones lo ocupa el PSG, que si bien conserva la mayor parte de su brillantísimo arsenal, más allá de la sensible baja del guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, arrastra la pesada losa de ser el enemigo a batir por todos, un posible descenso de rendimiento tras saldar la cuenta pendiente que tenía con la Champions que deberá contrarrestar Luis Enrique y habrá de hacer frente, además, a la histórica dificultad para revalidar el título, una gesta que solo ha sido capaz de consumar el Real Madrid desde que la antigua Copa de Europa adoptó su actual denominación hace 33 años.

Gigantes heridos

Apenas hay otro equipo no perteneciente a la Premier que se cuela entre los seis que más probabilidades tienen de proclamarse campeón según Opta, el Barça. Los azulgranas, semifinalistas la temporada pasada y con una hoja de ruta a priori favorable durante la fase de liga que abrirán el jueves visitando el feudo del Newcastle, llevan una década sin domar una Champions levantisca, pero su formidable desempeño durante el curso 2024-25, en el que conquistaron el triplete de títulos domésticos, así como la presencia de Lamine Yamal, les lleva a cotizar tan alto como un Manchester City que, pese a no despegar en la Premier, dispone de armas de sobra para meterle el miedo en el cuerpo a cualquiera.

Otro gigante herido que aspira a resurgir de sus cenizas es el Real Madrid. La llegada de Xabi Alonso ha revitalizado al quince veces monarca del Viejo Continente, que abordará el primer baile en su torneo fetiche el martes frente al Olympique de Marsella y lo hará envalentonado por el liderato liguero e impulsado por una versión estratosférica de Mbappé. El crack de Bondy sigue teniendo una espina clavada en la Champions, lo que hace aún más temible a una escuadra que ha recuperado el hambre de gloria y la capacidad de sacrificio que echó en falta el curso pasado, pero que afrontará una minada primera fase.

Pedregoso se anticipa también el camino del Atlético rumbo a esa ansiada 'orejona' que se le escapó de las manos dos veces durante la era Simeone. Inflamados aún por el celebérrimo doble toque de Julián Álvarez que decantó a favor del Real Madrid otro duelo a vida o muerte la campaña pasada, los rojiblancos han apostado fuerte para renovar a fondo una plantilla a la que cabe exigirle en consecuencia de la inversión llevada a cabo este verano, por más que el amanecer liguero haya alimentado dudas en el Metropolitano y el cálculo de probabilidades les sitúe lejos de otros pesos pesados como Chelsea, Bayern, Inter, por no hablar de los anteriormente citados.

Con la misma ilusión pero distintos requerimientos velan armas los otros dos representantes del fútbol español. Once años después de caer en la extinta fase de grupos, el Athletic regresa a la Champions con un duro trayecto por delante en una liguilla que iniciará el martes recibiendo el martes al Arsenal en San Mamés sin Nico Williams y con aquellos cuartos de final que alcanzó en la segunda edición de la Copa de Europa como techo en la máxima competición continental. El Villarreal, por su parte, vuelve, cuatro años después de sucumbir en semifinales, a un torneo en el que los de Marcelino tendrán que fajarse con cuatro emperadores que han sido bendecidos con la 'orejona' y con dos representantes del proletariado dentro de una primera fase que abrirán el martes pisando la guarida del Tottenham, actual monarca de la Europa League. Ahí es nada.