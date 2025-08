La capitanía del Barça, un problema añadido para Flick

Daniel Panero Sábado, 2 de agosto 2025, 16:14 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

El Barcelona se ha encontrado de buenas a primeras con un nuevo problema dentro del vestuario. La situación de Ter Stegen, recién intervenido en el quirófano y con el club abriéndole la puerta de salida, deja a los culés con la necesidad de decidir si optan por darle la capitanía, pese a que este año no será un jugador importante, o si se la dan a otro futbolista que vaya a tener más relevancia en los onces de Hansi Flick. La decisión ya ha generado las primeras discrepancias y promete ser un tema que no se resolverá del agrado para todas las partes.

Y es que el Barça ha decidido que Ter Stegen no sea una pieza más este año. Eso incluía primero un traspaso, después su no inscripción y por último otorgarle un papel residual, algo que, inevitablemente, incluía un retirada de la capitanía. Ese plan no ha gustado a un sector del vestuario y entre medias se ha quedado Hansi Flick, que ha decidido ponerse de perfil y esperar a que se escampe, tarde o temprano, la tormenta. «El equipo es siempre el que decide a los capitanes, tal y como se ha hecho en el pasado. Normalmente se hace dos semanas antes de iniciar la temporada», explicó Flick este miércoles.

Pues bien, quedan exactamente dos semanas para que empiece la Liga y el Barça está aplazando una decisión sobre la que varios pesos pesados ya se han mojado. Frenkie de Jong y Jules Koundé, dos jugadores que optarían a esa capitanía, se han desmarcado y han decidido dar su apoyo a Ter Stegen o incluso lanzar balones fuera.

«Para mí, Marc es el capitán del equipo, como lo fue la temporada pasada. Es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, dando lo mejor al club; lo apoyo mucho, y el equipo también», dijo el neerlandés. Mientras, el galo aseguró que «es una pregunta para el míster y para lo que quiera hacer el club», una respuesta que contradice la opinión de su técnico.

Las alternativas

El Barça baraja varios nombres para suceder a Ter Stegen en la capitanía. Además del germano, el año pasado lo fueron Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri, en ese orden. A esa lista se podrían sumar jugadores con una veteranía contrastada y peso en el equipo como Robert Lewandowski o Iñigo Martínez, dos perfiles que gustan mucho en la planta noble y que forman parte de los elegidos habituales por Flick.