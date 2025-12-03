El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Raphinha celebra el gol que marcó ante el Atlético. Albert Gea (Reuters)
Análisis

Raphinha tenía razón

El brasileño prometió a Flick que «serían mejores en los próximos partidos» y fue uno de los líderes en el triunfo del Barça contra el Atlético

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:19

El Barcelona está de vuelta y mucha culpa de ello la tiene Raphinha. El futbolista brasileño fue el primero en consolar a Hansi Flick tras ... el partido contra el Alavés diciendo aquello de «seremos mejores en los próximos partidos» y no falló en su profecía. Fue uno de los jugadores más destacados del triunfo contra el Atlético y convenció a su entrenador, que terminó por fin satisfecho con el juego del equipo y logrando la quinta victoria consecutiva. El Barça ya está aquí y tiene a uno de sus líderes listo para la batalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

